۵ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۰

بی کفایتی مدیریتی بن گویر؛ حدود ۱۰۰ نفر در زندان های اسرائیل کشته شدند

یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که حدود ۱۰۰ نفر در دوران مسئولیت بن گویر، در زندان های اسرائیل کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که طی دو سال و نیم گذشته، ۹۸ نفر در زندان‌های این رژیم جان خود را از دست داده‌اند.

این روزنامه همچنین اعلام کرد که در دوره مسئولیت «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل و «کوبی یعقوبی» رئیس اداره زندان‌های این رژیم، زندان‌های اسرائیل به شبکه‌ای از اردوگاه‌های شکنجه تبدیل شده است.

در چند روز گذشته نیز اقدام شنیع بن گویر در برخورد غیر انسانی با سرنشینان ناوگان جهانی صمود و انتشار یک ویدئو از این برخورد موجی از واکنش های منفی را در سراسر جهان به دنبال داشت و بسیاری از کشورها این حملات را به شدت محکوم کردند.

