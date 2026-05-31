بهسازی مسیر ایلام - مهران آغاز شد

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حجم تردد در محورهای منتهی به مرز مهران، عملیات روکش آسفالت ۴۵ کیلومتر از مسیر ایلام-مهران و برخی راه‌های دسترسی به گذرگاه مرزی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه محور ایلام-مهران یکی از اصلی‌ترین و پرترددترین مسیرهای عبور زائران اربعین به شمار می‌رود، افزود: بهسازی این مسیرها نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور، کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ضریب ایمنی سفر زائران خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام ادامه داد: در اجرای این طرح، نقاط فرسوده، آسیب‌دیده و بخش‌هایی از مسیر که نیازمند ترمیم و روکش مجدد هستند در اولویت قرار گرفته‌اند تا زیرساخت لازم برای تردد ایمن و روان زائران فراهم شود.

دشتی‌پور تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام همه ظرفیت‌های خود را برای آماده‌سازی راه‌های اربعین به کار گرفته و تلاش می‌شود این عملیات در موعد مناسب و پیش از آغاز پیک اصلی سفرها تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند ضمن بهبود کیفیت مسیر، در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش رضایتمندی زائران نقش مؤثری داشته باشد.