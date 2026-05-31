  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۴

آسیب‌های محیط زیست در اثر حملات دشمن

آسیب‌های محیط زیست در اثر حملات دشمن

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: وقوع جنگ تحمیلی اخیر، طبیعت در حال تجدید حیات ایران را دچار آسیب‌هایی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید ظهرابی، با اشاره آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم به عرصه‌های طبیعی کشور، اظهار داشت: امسال بارندگی‌های انتهای سال و بهار برای طبیعت سال خوبی را برای محیط زیست نوید می‌داد تا اینکه حملات دشمن و جنگ تحمیلی حادث شد و طبیعتاً آسیب‌ها و صدمات بسیار زیادی را به طبیعت کشورمان تحمیل کرد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه ایران از نظر تنوع زیستی، خاطرنشان کرد: کشور ما محل پیوند دو نقطه داغ تنوع زیستی جهان است و به همین دلیل از نظر اهمیت تنوع زیستی جزو کشورهای اول دنیاست. ایران دارای ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره جهانی، ۲۶ تالاب بین‌المللی و دو میراث طبیعی جهانی است و بیش از ۵۴ هزار گونه گیاهی، جانوری، قارچ و باکتری در آن شناسایی شده است.

معاون محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای طبیعت را برشمرد و افزود: آتش‌سوزی‌های گسترده از جمله آتش‌سوزی‌های پس از جنگ ۱۲ روزه، انتشار آلودگی‌های پایدار در چرخه طبیعت، جابه‌جایی آلودگی در بدن جانوران و زنجیره غذایی و...، از جمله این آسیب‌ها است.

کد مطلب 6845366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها