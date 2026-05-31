به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید ظهرابی، با اشاره آسیبهای جنگ تحمیلی سوم به عرصههای طبیعی کشور، اظهار داشت: امسال بارندگیهای انتهای سال و بهار برای طبیعت سال خوبی را برای محیط زیست نوید میداد تا اینکه حملات دشمن و جنگ تحمیلی حادث شد و طبیعتاً آسیبها و صدمات بسیار زیادی را به طبیعت کشورمان تحمیل کرد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه ایران از نظر تنوع زیستی، خاطرنشان کرد: کشور ما محل پیوند دو نقطه داغ تنوع زیستی جهان است و به همین دلیل از نظر اهمیت تنوع زیستی جزو کشورهای اول دنیاست. ایران دارای ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره جهانی، ۲۶ تالاب بینالمللی و دو میراث طبیعی جهانی است و بیش از ۵۴ هزار گونه گیاهی، جانوری، قارچ و باکتری در آن شناسایی شده است.
معاون محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست، مهمترین پیامدهای جنگ برای طبیعت را برشمرد و افزود: آتشسوزیهای گسترده از جمله آتشسوزیهای پس از جنگ ۱۲ روزه، انتشار آلودگیهای پایدار در چرخه طبیعت، جابهجایی آلودگی در بدن جانوران و زنجیره غذایی و...، از جمله این آسیبها است.
