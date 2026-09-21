ارسال ۵۳ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش تاریخ مطبوعات محلی غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی ظهر دوشنبه در نخستین نشست بررسی پیشینه تاریخی مطبوعات محلی غرب کشور با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد ملی اظهار کرد: تا پایان مهلت تعیین‌شده ۵۳ چکیده مقاله از استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از فرآیند ارزیابی ۴۵ چکیده برای حضور در همایش پذیرفته شد.

وی با تشریح جدول زمانی همایش افزود: پژوهشگران محترم تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا اصل مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند و نتایج داوری نهایی مقالات در تاریخ ۳۰ مهرماه اعلام خواهد شد و آیین اختتامیه این همایش ملی ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ و همزمان با روز ملی پژوهش برگزار می‌شود.

مدیرکل اسناد و کتابخانه‌های منطقه غرب کشور با تاکید بر جایگاه ویژه مطبوعات در ثبت تاریخ اجتماعی و فرهنگی جامعه تصریح کرد: روزنامه‌ها و نشریات فقط ابزاری برای انتقال اخبار روزمره نیستند بلکه ردپای اندیشه، فرهنگ و تمدن یک ملت را بازتاب داده و بخشی از حافظه مکتوب و تاریخی جامعه به شمار می‌روند.

زارعی خاطرنشان کرد: بررسی مطبوعات محلی پنج استان غرب کشور فرصتی مغتنم برای بازخوانی تاریخ و تحولات اجتماعی این خطه است چراکه چه‌بسا یک نشریه که دیروز رسانه‌ای روزمره بوده امروز به سندی ارزشمند و چندلایه برای مطالعات تاریخی، رفتارهای اجتماعی و دغدغه‌های مردم در ادوار گذشته تبدیل شده باشد.

وی با تاکید بر لزوم خارج کردن مطبوعات از حصار نگاه‌های صرفا آرشیوی گفت: نباید نشریات را تنها برای نگهداری در مخازن حبس کرد بلکه رسالت اصلی ما فراهم‌سازی بستر دسترسی، شناخت و پژوهش نسل امروز و آینده درباره این میراث گران‌بها است.

مدیرکل اسناد و کتابخانه‌های منطقه غرب کشور در پایان با اشاره به وجود بخش‌هایی از مطبوعات محلی که هنوز در پایگاه‌های رسمی بایگانی نشده‌اند، بر ضرورت حفاظت اصولی و توسعه فرآیند دیجیتال‌سازی اسناد تاکید کرد و افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ظرفیت بی‌نظیری برای صیانت از این میراث مکتوب دارد و برگزاری این همایش ملی می‌تواند گامی بلند در راستای بازخوانی علمی، شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی و هم‌افزایی مطالعات تاریخی در منطقه غرب کشور باشد.