به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر دوشنبه در نخستین نشست بررسی پیشینه تاریخی مطبوعات محلی غرب کشور با اشاره به سابقه دیرینه جریانهای رسانهای در همدان اظهار کرد: بررسی تاریخ مطبوعات نشان میدهد که جریان رسانهای در همدان همواره با تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه پیوندی ناگسستنی داشته و این پیشینه پرافتخار نیازمند مطالعات دقیق و مستند است.
وی با تاکید بر چالشهای موجود در آرشیوهای مطبوعاتی افزود: در بررسی بسیاری از اسناد مطبوعاتی با مطالب و تصاویری مواجه میشویم که فاقد شناسنامه و تاریخ دقیق انتشار هستند و این خلا اطلاعاتی استفاده پژوهشی از اسناد را در سالهای بعد با دشواریهای جدی مواجه میکند و ثبت دقیق مشخصات خبر، عکس و اسناد یک ضرورت انکارناپذیر برای بقای حافظه تاریخی است.
معاون فرهنگی و رسانهای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود تقویت حرفهایگری در رسانهها را مطالبه اصلی دانست و تصریح کرد: امروز در رسانهها شاهد عملگرایی در حوزه دروازهبانی خبر هستیم اما تولید خبر تحلیلی و جامع به معنای واقعی آن کمتر دیده میشود و اخبار نباید صرفا به انتقال یک داده محدود شود چراکه در فقدان روایتهای پیوسته منبع خبر تنها به یک سند منفرد و ناکارآمد تبدیل میشود که نمیتواند جریان تحولات را برای آیندگان ترسیم کند.
وی ادامه داد: اگر اطلاعات بهصورت دقیق، مستند و پیوسته ثبت و منتشر شود مطبوعات به یکی از منابع اصلی تاریخنگاری معاصر تبدیل خواهند شد اما تداوم رویکرد فعلی میراث مکتوب ما را از غنای تاریخی تهی میکند.
فروتن با اشاره به نسبت میان تاریخ و فرهنگ گفت: غنای فرهنگی همدان باید با پشتوانه غنای تاریخی آن همافزایی داشته باشد و برای تقویت این پیوند بهرهگیری از ابزارهای آموزشی و کتاب ضروری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقای جایگاه فرهنگی همدان باید نگاهی فراتر از مرزهای استانی داشت و اگر به دنبال مسیر توسعه فرهنگی پایدار هستیم باید با رویکردی ملی و بینالمللی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و رسانهای همدان را بازتعریف و معرفی کنیم تا این میراث به سرمایهای ماندگار برای استان و کشور تبدیل شود.
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