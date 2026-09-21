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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بزرگداشت چهلمین روز درگذشت خواننده شهیر در زادگاهش

بزرگداشت چهلمین روز درگذشت خواننده شهیر در زادگاهش

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم ایرج خواجه‌امیری روز پنجشنبه دوم مهر درخالد آباد شهرستان نطنز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، مراسم چهلمین روز درگذشت ایرج (حسین) خواجه‌امیری، خواننده و هنرمند تأثیرگذار موسیقی ایران، پنجشنبه دوم مهر در شهر خالدآباد نطنز برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد، خانواده ایرج خواجه‌امیری، جمعی از هنرمندان، فرهیختگان، موسیقیدانان و علاقه‌مندان به هنر و موسیقی حضور خواهند داشت و یاد و خاطره این هنرمند گرامی داشته می‌شود.

مراسم چهلمین روز درگذشت این هنرمند با همکاری خانه موسیقی ایران و انجمن توسعه شهر خالدآباد پنجشنبه دوم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در شهرستان نطنز، شهر خالدآباد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6953918
علیرضا سعیدی

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