به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که به میزبانی خبرگزاری تاس روسیه به عنوان رئیس دورهای اوآنا برگزار میشود، با حضور نمایندگان خبرگزاریهای عضو این اتحادیه از کشورهای مختلف برگزار شده است.
در بخش اصلی برنامه، نشست عمومی با عنوان «اوآنا: ۶۵ سال تجربه؛ ایجاد جامعه رسانهای پایدار و نقش سازمان در شکلدهی به آینده فضای اطلاعاتی منطقه» برگزار میشود و نقش اوآنا در تقویت همکاریهای رسانهای و شکلدهی به آینده فضای اطلاعاتی آسیا و اقیانوسیه مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه، سه نشست تخصصی با موضوعات مقابله با گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، رسانه و هوش مصنوعی و همچنین کیفیت محتوا و راهکارهای حفظ استانداردهای حرفهای برگزار میشود.
در نخستین پنل تخصصی با عنوان «رویکردهای مقابله با گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی»، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانهای مهر، در کنار نمایندگان خبرگزاریهای کشورهای مختلف به بررسی راهکارهای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست خواهد پرداخت.
همچنین در این نشست، موضوع استفاده از هوش مصنوعی در رسانه و روشها و ملاحظات اخلاقی آن در عصر دیجیتال و نیز راهکارهای ارتقای کیفیت محتوا و حفظ استانداردهای حرفهای در خبرگزاریها بررسی خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز قرار است در این همایش از طریق پیام ویدئویی سخنرانی کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته بینالملل دومای دولتی روسیه، ولادیمیر تاباک، رئیس شبکه جهانی راستیآزمایی (GFCN)، و آندری کوندراشوف، مدیرعامل تاس و رئیس اوآنا، از دیگر چهرههایی هستند که حضور آنها در این رویداد اعلام شده است.
همچنین در حاشیه برنامه اصلی، تفاهمنامه همکاری میان اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه و شبکه جهانی راستیآزمایی به امضا خواهد رسید.
گروهی از مدیران و نمایندگان گروه رسانهای مهر نیز به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.
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