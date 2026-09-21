به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، جلیقه سنتی و سوزندوزی بومی ابرکوه با تلاش حامد اکرمی، پژوهشگر و فعال حوزه میراثفرهنگی و با حمایت شهرداری ابرکوه و همراهی اداره میراثفرهنگی شهرستان در این نمایشگاه بینالمللی ارائه شد.
این اثر در فرآیند داوری نمایشگاه مورد پذیرش و تقدیر استادان و داوران قرار گرفت و بخشی از ظرفیتهای پوشاک و هنرهای سنتی ابرکوه را در عرصه بینالمللی معرفی کرد.
جلیقه سنتی ابرکوه با برخورداری از ویژگیهای بومی و جلوههای اصیل سوزندوزی، از ظرفیتهایی برای معرفی در نمایشگاههای تخصصی، احیا و بازتولید این هنر و ایجاد زمینههای اشتغال و کارآفرینی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، پژوهش و مستندسازی این هنر بومی نیز در حال تکمیل است و پس از آمادهسازی مستندات، پرونده ثبت آن برای طی مراحل قانونی به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه ارائه خواهد شد.
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