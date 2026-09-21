۱۴ دستگاه ماینر قاچاق در یزد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ اکبر شفیعی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز قاچاق در یک کارگاه، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این کارگاه، ۱۴ دستگاه ماینر را که از برق به صورت غیرمجاز استفاده میکردند، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد با اشاره به ارزش سه میلیارد ریالی دستگاههای کشفشده، گفت: ماینرها جمعآوری و پرونده مربوطه برای پیگیری قانونی تشکیل شد.
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