آیت الله دری: مقابله با جنگ روانی دشمن نیازمند روایت صحیح و مستند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی از عالمان برجسته حوزه علمیه قم بود و پدر ایشان نیز از ارکان حوزه و شاگردان برجسته آیت‌الله حائری به شمار می‌رفت.

وی افزود: امام خمینی(ره)، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله محقق داماد از عالمان برجسته آن دوره در حوزه علمیه قم بودند و آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در شمار چهره‌های علمی برجسته آن دوران قرار داشت.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی عالمی صالح، فقیه، مجتهد، اصولی و صاحب‌نظر بود و سال‌ها چراغی روشن برای حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفت؛ فرزندان و خاندان ایشان نیز از چهره‌های برجسته در علوم حدیث، رجال و دیگر عرصه‌های حوزوی هستند.

وی ادامه داد: وظیفه دستگاه دیپلماسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه ملی در دفاع از حق و حقیقت سنگین است و جهاد سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و تبیینی باید با جدیت دنبال شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن و ارائه روایت صحیح و مستند به افکار عمومی، از مهم‌ترین عرصه‌های جهاد امروز است و تحقق جهاد تبیین، تبلیغ و مقابله با شبهات، نیازمند تلاش علمی، فرهنگی و رسانه‌ای گسترده است.

وی افزود: جهاد به یک میدان خاص محدود نمی‌شود و عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد و در عالی‌ترین مرتبه، جهاد با نفس به‌عنوان جهاد اکبر مطرح است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: موفقیت در عرصه‌های مختلف جهاد نیازمند علم، بصیرت، برنامه‌ریزی، شناخت دقیق میدان و همت و عزم جدی برای عمل به مسئولیت‌ها است.