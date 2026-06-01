به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به همراه مجید فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیسجمهور، اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی و دیرپای استان قزوین، محدودیت ناشی از شعاع ۱۲۰ کیلومتری پیرامون تهران است که سالها به عنوان مانعی در مسیر توسعه برخی صنایع استان مطرح بوده است.
وی افزود: این موضوع در جریان بازدیدهای امروز و با حضور مسئولان ملی مورد بررسی قرار گرفت و از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی ریاستجمهوری در حال پیگیری است.
استاندار قزوین تصریح کرد: امیدواریم با همراهی و مساعدت مسئولان ذیربط، این مانع قانونی برطرف شود تا زمینه برای توسعه بیشتر صنایع، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
نوذری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای صنعتی قزوین در حوزه فولاد بیان کرد: استان دارای دو مجموعه بزرگ فولادی با ظرفیت تولید سالانه حدود دو میلیون تن است که سهم قابل توجهی در تأمین نیاز کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهای انجام شده، مسائل و چالشهای این واحدها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیریهای لازم برای رفع مشکلات موجود از طریق دستگاههای اجرایی استان و مراجع ملی انجام شود.
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی صنایع از اولویتهای مدیریت استان است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، زمینه رونق هرچه بیشتر بخش صنعت را فراهم کنیم.
