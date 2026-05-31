به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر مدیران با مردم اظهار کرد: باید با مردم حرف بزنیم، گفت‌وگو کنیم و ارتباط بگیریم؛ همین ارتباط و شنیدن مطالبات مردمی بخش مهمی از حکمرانی مردمی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مردم درخواست‌ها و مطالباتی دارند که ممکن است در برخی مقاطع امکان تحقق همه آن‌ها فراهم نباشد، اما شنیدن این مطالبات و پاسخگویی محترمانه به مردم اقدامی ارزشمند، اعتمادساز و مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی است.

استاندار قزوین با بیان اینکه رضایتمندی عمومی در گرو تعامل صادقانه مدیران با جامعه است، تصریح کرد: مدیران باید تکریم افکار عمومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و از هر فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم استفاده کنند.

نوذری در پایان خاطرنشان کرد: مردم شریف و نجیب قزوین شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید با رویکردی مردم‌محور در مسیر رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات آنان گام بردارند.

