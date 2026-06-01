لزوم بازگشایی فرودگاه جم پس از ۱۰ سال؛ مطالبه مردمی، ضرورت پدافندی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: فرودگاه جم یکی از زیرساخت‌های مهم و اثرگذار در جنوب استان بوشهر است که نقش آن تنها به جابه‌جایی مسافر محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و حتی امنیتی، منشأ اثر باشد.

شهرستان جم به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری با منطقه راهبردی پارس جنوبی و حضور گسترده نیروهای شاغل در بخش صنعت و انرژی، از جایگاهی مهم در معادلات منطقه‌ای برخوردار است. به همین دلیل، وجود یک فرودگاه فعال در این شهرستان، نه یک امکان جانبی، بلکه یک ضرورت جدی برای منطقه به شمار می‌آید.

شهرستان جم در سال‌های اخیر به یکی از نقاط مهم سکونت و فعالیت نیروهای انسانی مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل شده است. همچنین جمعیت بومی این منطقه نیز برای انجام امور درمانی، اداری، آموزشی، خانوادگی و اقتصادی، نیازمند دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به شبکه حمل‌ونقل هوایی هستند.

در چنین شرایطی، فرودگاه جم می‌تواند بخش مهمی از مشکلات رفت‌وآمد ساکنان، کارکنان صنعت و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و رفاه عمومی را ارتقا بخشد.

اهمیت فرودگاه جم از آن جهت بیشتر می‌شود که این شهرستان در مجاورت یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین مناطق انرژی کشور قرار دارد. این همجواری، ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان، امدادی و حمل‌ونقلی را دوچندان می‌کند. از این منظر، فرودگاه جم تنها یک مرکز پروازی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت پشتیبانی منطقه در شرایط عادی و بحرانی محسوب می‌شود.

در حوزه پدافند غیرعامل نیز فرودگاه جم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجود یک فرودگاه فعال در نزدیکی مراکز مهم صنعتی و انرژی، می‌تواند در مواقع اضطراری، بحران‌های احتمالی، عملیات امدادرسانی، انتقال نیرو، جابه‌جایی تجهیزات و مدیریت شرایط خاص، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. تقویت چنین ظرفیتی به معنای افزایش تاب‌آوری منطقه و آمادگی بهتر در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی است.

از سوی دیگر، فعال بودن فرودگاه می‌تواند در توسعه متوازن شهرستان جم نیز اثرگذار باشد. هر منطقه‌ای که از زیرساخت مناسب برخوردار باشد، زمینه بیشتری برای جذب سرمایه، رونق کسب‌وکار، افزایش ارتباطات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت. فرودگاه جم نیز می‌تواند به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه شهرستان عمل کند و جایگاه جم را در سطح استان و منطقه بیش از پیش تقویت کند.

بر همین اساس، فرودگاه جم باید به عنوان یک ضرورت راهبردی، مردمی و پدافندی مورد توجه قرار گیرد؛ ظرفیتی که احیای آن می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه، امنیت، رفاه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم و فعالان منطقه باشد.

بازگشایی فرودگاه مطالبه مهم مردمی

فرودگاه جم سال‌ها است برای مردم شهرستان جم و کارکنان صنعت پارس جنوبی، تنها یک زیرساخت حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از نیازهای اساسی منطقه به شمار می‌رود. در گفت‌وگو با چند تن از ساکنان و شاغلان این شهرستان، همگی بر لزوم بازگشایی هرچه سریع‌تر این فرودگاه تأکید کردند.

محمد امیری از ساکنان شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرودگاه جم فقط برای یک قشر خاص نیست؛ همه مردم شهرستان از آن سود می‌برند. سال‌هاست وعده‌هایی درباره بازگشایی آن داده شده و انتظار داریم این وعده‌ها بالاخره عملی شود.

وی افزود: فعال شدن فرودگاه می‌تواند بخشی از مشکلات رفت‌وآمد مردم را حل کند و دسترسی به شهرهای دیگر را آسان‌تر سازد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که مسئولان به این مطالبه جدی مردم پاسخ بدهند.

امیری افزود: فرودگاه هم برای کارکنان صنعت پارس جنوبی مفید است و هم برای مردم محلی. وقتی یک زیرساخت مهم وجود دارد، نباید بلااستفاده بماند. بازگشایی فرودگاه یعنی کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه عمومی.

حسین مدرس یکی دیگر از ساکنان شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت فرودگاه برای جم یک ضرورت است، نه یک گزینه اختیاری. این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان داشته باشد و رفت‌وآمد ساکنان را راحت‌تر کند.

وی بیان کرد: بسیاری از مردم برای درمان، کار، تحصیل یا امور خانوادگی مجبورند مسیرهای طولانی را طی کنند. بازگشایی فرودگاه می‌تواند این مشکلات را تا حد زیادی کم کند.

وی ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم به وعده‌های خود در مورد فرودگاه عمل کنند. هرچه این کار زودتر انجام شود، هم مردم محلی منتفع می‌شوند و هم کارکنان صنعت که هر روز با سختی‌های مسیر مواجه‌اند.

حسین زاهدی نیروی شاغل در پارس جنوبی و ساکن جم نیز به خبرنگار مهر گفت: برای ما که در صنعت مشغول به کار هستیم، وجود فرودگاه یک نیاز جدی است. رفت‌وآمدهای کاری در پارس جنوبی اهمیت زیادی دارد و فرودگاه می‌تواند بخشی از فشار سفرهای زمینی را کاهش دهد. از طرف دیگر، مردم شهرستان هم از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند. این فرودگاه می‌تواند به کاهش مشکلات رفت‌وآمد ساکنان و فعالان صنعت کمک کند.

وی تأکید کرد: تسریع در بازگشایی فرودگاه جم باید در اولویت باشد. این موضوع فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه اقدامی در مسیر رفاه مردم و توسعه منطقه است.

وعده وزیر نفت برای پیگیری موضوع فرودگاه

فرماندار جم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بازگشایی فرودگاه جم اظهار کرد: بازگشایی این فرودگاه از مطالبات جدی و به‌حق مردم شهرستان جم در سال‌های اخیر بوده و بارها از سوی شهروندان، نخبگان، فعالان اجتماعی و کارکنان صنعت مطرح شده است.

مسعود تنگستانی اضافه کرد: امروز پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تعطیلی فرودگاه، ضرورت دارد که روند بازگشایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای این زیرساخت مهم بهره‌مند شوند.

وی افزود: فرودگاه جم تنها یک ظرفیت حمل‌ونقلی نیست، بلکه یک نیاز اساسی برای شهرستان و منطقه به شمار می‌رود. این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات رفت‌وآمد مردم، تسهیل تردد کارکنان صنعت و ارائه خدمات بهتر به ساکنان منطقه ایفا کند. بدون تردید، فعال شدن دوباره فرودگاه، بخشی از دغدغه‌های مهم شهروندان را برطرف خواهد کرد.

فرماندار جم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و پیگیری‌های مختلفی از سوی مسئولان شهرستان و استان انجام شده است. با این حال، مطالبه مردم همچنان جدی است و انتظار عمومی بر این است که این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

تنگستانی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم و جدی شهروندان، تعیین تکلیف وضعیت فرودگاه جم و ازسرگیری پروازها است. در همین راستا، در نشست اخیر با وزیر نفت، این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری شد و مستندات مربوط به ضرورت بازگشایی فرودگاه و مطالبات مردم منطقه به وزیر ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه جم علاوه بر کارکردهای حمل‌ونقلی، در حوزه پدافند غیرعامل نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در جلسه بود. خوشبختانه وزیر نفت نیز با نگاه مثبت به این مطالبه، دستور لازم را به معاون خود برای بررسی، پیگیری روند بازگشایی فرودگاه و برقراری پروازها صادر کرد.

فرماندار جم در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه بازگشایی هرچه سریع‌تر فرودگاه جم فراهم شود و این مطالبه دیرینه مردم به سرانجام برسد.

بازگشایی فرودگاه جم فراتر از یک مسئله محلی، معیاری برای سنجش عزم جدی مسئولان در حل معضلات مزمن زیرساختی است و اکنون با دستور عملی وزیر نفت و پیگیری‌های درون‌استانی، امیدها برای باز شدن دوباره آسمان بسته جم جان گرفته است.

مردم شهرستان جم که سهمی انکارناپذیر در تأمین انرژی کشور دارند، اکنون به نقطه پایانی یک دهه انتظار چشم دوخته‌اند. شاید این بار، اولین پرواز از باند فرودگاه جم، سرآغاز فصل تازه‌ای در توسعه متوازن این خطه صنعتی باشد.