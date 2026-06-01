معاون استاندار گلستان: پدافند غیرعامل نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان گلستان اظهار کرد: رویکرد مدیریت بحران باید از اقدامات مقطعی و واکنشی به سمت پیشگیری، آمادگی و فرهنگسازی پایدار تغییر یابد تا توان مقابله با تهدیدات در همه سطوح افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به گسترش تهدیدات سایبری، افزود: امروز بخش قابل توجهی از مخاطرات در بسترهای الکترونیکی و شبکهای شکل میگیرد و لازم است مدیران دستگاهها با کاهش نقاط ورودی شبکهها و تقویت زیرساختهای امنیتی، از اطلاعات و دادههای سازمانی حفاظت کنند.
معاون استاندار گلستان همچنین بر ضرورت اجرای دقیق الزامات و پروتکلهای پدافند غیرعامل در زیرساختهای حیاتی استان به ویژه در حوزههای برق و گاز تأکید کرد و گفت: هرگونه غفلت در این بخشها میتواند خسارتهای گستردهای به همراه داشته باشد.
حمیدی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث در واحدهای تولیدی و صنعتی، خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای تخصصی اطفای حریق برای مدیران صنایع بزرگ مستقر در شهرکهای صنعتی باید با جدیت دنبال شود تا از بروز خسارتهای سنگین اقتصادی جلوگیری شود.
وی همچنین بر نقش کمیته حقوقی و قضایی در رفع موانع و بنبستهای قانونی مرتبط با تملک املاک و زیرساختها تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی در این حوزه میتواند به صیانت از حقوق بیتالمال و پیشگیری از مشکلات احتمالی کمک کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل، اظهار کرد: تحقق اهداف پدافند نیازمند مشارکت همه بخشهای جامعه است و نباید آن را صرفاً یک مسئولیت دولتی تلقی کرد؛ بلکه باید به یک فرهنگ فراگیر در محیطهای اداری، اجتماعی و خانوادگی تبدیل شود.
