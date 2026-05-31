به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدول زمان‌بندی ابلاغ شده، فرآیند ثبت‌نام برای سال تحصیلی پیش رو از اوایل خرداد ماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت. طبق این جدول، ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از تاریخ اول خرداد تا ۱۰ تیرماه و همچنین ثبت‌نام پایه هفتم متوسطه نیز از اول تیر تا ۷ تیر انجام می‌شود.

پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم مدارس شاهد از اول تیر تا ۲۰ تیر و پذیرفته‌شدگان پایه هفتم مدارس شاهد از ۲۰ تیر تا ۳۱ تیر انجام می‌شود. پیش ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم مدارس شاهد در صورت عدم آماده‌سازی هدایت تحصیلی تا ۲۰ روز قابل تمدید است و از ۲۵ تیر تا ۱۵ مرداد انجام می‌شود.

اتمام مهلت ثبت‌نام، تایید نمرات و اعلام نتایج پایه نهم نیز ۲۰ تیرماه است. نمایش نمون برگ هدایت تحصیلی در سامانه سیدا برای مدیران و در مای مدیون برای دانش‌آموزان و اولیا نیز ۲۵ تیرماه است. شروع فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم اولویت الف ۲۷ تیر تا ۱۰ مرداد و اولویت ب از ۱۱ مرداد تا ۳۱ شهریور است.

همچنین، اعلام نتیجه آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و استعداد و پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان حداقل یک ماه پس از آزمون است. شروع فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان قبولی پایه دهم مدارس نمونه دولتی نیز بعد از اعلام نتیجه است.

شروع فرایند ثبت نام دانش آموزان قبولی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعداد درخشان یک هفته بعد از اعلام نتیجه و ثبت نام پذیرفته شدگان پایه دهم مدارس شاهد از ۳۱ تیر تا ۲۰ مرداد است.

شروع فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان ذخیره پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوهفته بعد از ثبت‌نام اصلی و ثبت نام دانش آموزان قبولی شهریور پایه نهم و با تاخیر دانش‌آموزان از ۱۵ شهریور تا ۳۱ شهریور خواهد بود.