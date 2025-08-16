به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در جنع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۲۷ مرداد ماه در این استان خبر داد و بیا: کرد این آزمون‌ها همزمان با سراسر کشور تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حوزه‌های امتحانی در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر و میامی فعال شده و فرآیند برگزاری امتحانات از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز و رأس ساعت ۷ برگزار می‌شود همچنین مدارس استان از فردا تا ۳۱ شهریور، در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲ فعال هستند و اولیای دانش‌آموزان می‌توانند برای امور ثبت‌نام و پیگیری ثبت کتب درسی به مدارس مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان بیان کرد: تاکنون ۸۸ درصد از دانش‌آموزان دوره دبستان، ۷۲ درصد در دوره متوسطه اول و ۵۱ درصد در دوره متوسطه دوم ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

شریفی علت پایین‌تر بودن آمار در متوسطه دوم را انتظار برای اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس شاهد عنوان کرد. از سوی دیگر نتایج این مدارس طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش به احتمال زیاد روزهای یکشنبه یا دوشنبه هفته جاری منتشر می‌شود و بلافاصله پس از آن اولیا باید برای ثبت‌نام قطعی پایه دهم به مدارس مراجعه کنند.

وی همچنین درباره ثبت سفارش کتب درسی اظهار داشت: تاکنون حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان نسبت به ثبت درخواست کتاب اقدام کرده‌اند. ثبت نهایی باید حداکثر تا هفته اول شهریور تکمیل شود تا روند چاپ و توزیع به موقع انجام گیرد.