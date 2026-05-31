به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در نشست هماهنگی برنامه‌های عید غدیر خم اظهار کرد: امسال عید غدیر با سال قبل متفاوت است؛ هم در جنگ با استکبار هستیم، هم غدیر با روز رحلت امام خمینی (ره) مقارن شده است و هم در این ایام جان‌های پاکی از شهدای تنگه هرمز تقدیم نظام و انقلاب کردیم.

امام جمعه هرمز بیان کرد: باید عیدغدیر امسال همراه با حماسه و زندگی‌نامه و مکتب شهدا و امام راحل و امام شهید باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز گفت: امروز این تلاقی یک معنا دارد و آن این است که ولایت فقیه ذیل ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) قرار دارد و ما باید برای آمادگی ظهور، فرهنگ مهدوی را در غدیر ترویج بدهیم.

وی تاکید کرد: جزیره هرمز امسال با برپایی ۳۲ موکب مردمی، میزبان جشن‌های باشکوه عید غدیر خم همراه با اطعام علوی و برنامه‌های متنوع فرهنگی خواهد بود.