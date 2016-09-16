  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

امام جمعه موقت هرمز:

عید غدیر روز تجلی بیعت با ولایت فقیه است

عید غدیر روز تجلی بیعت با ولایت فقیه است

هرمز - امام جمعه موقت هرمز گفت: عید غدیر، روز تجلی بیعت با امامت و ولایت فقیه و قطره‌ای از دریا و کرانه ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید گلزاری در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با تبریک عید غدیرخم این عید را روز تجلی بیعت با امامت دانست و بیان داشت: ائمه اطهار (ع) ما را دعوت کرده اند که در این عید، شاد باشیم و سفارش شده که فقط شادی صادر کنید.

خطیب نماز جمعه هرمز افزود: امام راحل در رابطه با این عید فرمودند، غدیر یک روز نیست و باید همیشه باشد و روز عید غدیر، روز تجلی بیعت با امامت و ولایت فقیه و قطره‌ای از دریا و کرانه ولایت است.

امام جمعه موقت هرمز اظهار داشت: بحث تاریخی غدیر و این جریان تاریخی به هیج عنوان قابل انکار و فراموشی نیست، اگرچه خیلی از دست ها تلاش دارند این حادثه بزرگ را به فراموشی بسپارند و از ذهن ها حذف کنند.

حجت الاسلام گلزاری با گرامیداشت  فرارسیدن هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: این ایام هفته به یاد ماندنی برای ملت ما و سند افتخار ابدی برای ملت است که امتحان سختی را رقم زد اما مردم ما به درستی از عهده این امتحان برآمدند و سربلند شدند و در چنین شرایطی هشت سال دفاع مقدس تمام شد اما فرهنگ جهاد و عشق به خدا تمام شدنی نیست و همین فرهنگ است که ۳۷ سال دشمنان ما را پشت مرزها نگه داشته و نگه خواهد داشت.

گلزاری ادامه داد: صدام با تحریک استکبار و کمک های حامیان استکبار به کشور ما حمله کرد چون آنها از فرهنگ انقلاب و مردم انقلابی نگران بودند و خواستند با یک حمله جلوی آن را سد کنند اما شکست خوردند و امروز هم این نگرانی وجود دارد.

وی بیان کرد: دفاع مقدس آثار و برکت های زیادی برای نظام الهی ما به همراه داشت و ولایتمداری، رشادت و جانفشانی رزمندگان را در دفاع از دین خدا برای جهانیان ثابت کرد.

امام جمعه موقت هرمز اضافه کرد: رزمندگان اسلام در دفاع مقدس کاری کردند که امروز همه آزادی خواهان دنیا با ادامه دادن راه آنها و با تاسی از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر زورگویان و ظالمان جهان ایستاده اند.

گلزاری با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی فصل تابستان و آغاز سال جدید تحصیلی، گفت: کشور با دنیایی از امید به استقبال سال تحصیلی جدید می رود و جشن عاطفه ها گامی در این راستاست و فصل تحصیل بهاری است اما آنگاه بهار در بهار می شود که معلمان محترم احساس مسئولیت سنگین داشته باشند و از امانتی که به آنها سپرده شده نسل صالحی به جامعه تحویل بدهند.

امام جمعه موقت هرمز به مسئله آمار و سرشماری اشاره و اظهار کرد: آمارها باید واقع بینانه باشد تا بتوان بر مبنای آن برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیقی شود و دست کاری در آمارها گناه کبیره است از آن جهت که کتمان واقعیت هاست و زیربنایش کلک زدن است و همچنین فساد گسترده ای به همراه دارد و بنابراین آمارهای غلط سر از تصمیم های غلط در می آورد و این آسیب به کشور است.

کد مطلب 3770785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها