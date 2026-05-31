به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ زنی و شروع بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان در محدوده میدان رسالت منطقه ۴شهرداری تهران با حضور شهردار منطقه و جمعی از مسئولین و مقامات شهری آغاز شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه آیین کلنگزنی آغاز بازسازی ۲۴۰ واحد مسکونی آسیبدیده در جنگ رمضان در منطقه ۴ تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این جنگ، بیش از ۵۱ هزار واحد در سطح شهر تهران دچار خسارت شدند؛ آماری که در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه سال گذشته با ۸ هزار و ۵۲۰ واحد آسیبدیده، تفاوت قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه پرونده بازسازی و نوسازی این واحدها تا تیرماه در مجموعه شهرداری تعیینتکلیف خواهد شد، افزود: حدود ۴۰ هزار واحد از این تعداد دچار آسیبهای جزئی شدهاند که بیش از ۹۹ درصد آنها به اتمام رسیده و بخش آسیبهای متوسط نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
زاکانی با اشاره به آغاز عملیات نوسازی ۲۴۰ واحد مسکونی در منطقه ۴ تهران گفت: حدود ۲۴۰۰ واحد در تهران نیازمند مقاومسازی هستند که بیش از ۵۰۰ واحد آن در منطقه ۴ قرار دارد. اکنون عملیات نوسازی ۲۴۰ واحد آغاز شده و حداکثر ظرف دو سال آینده این واحدها تحویل ساکنان خواهد شد.
شهردار تهران با اشاره به همکاری مالکان برای پیشبرد پروژههای نوسازی تصریح کرد: بخشی از فرآیند به توافقات مالکان مربوط میشود و شهرداری تلاش دارد با سرعتبخشی به امور، وظایف خود را در قبال شهروندان به انجام برساند.
وی درباره اسکان موقت آسیبدیدگان نیز گفت: آخرین آمارها نشان میدهد حدود ۶ هزار نفر معادل ۲۵۰۰ خانواده در هتلها اسکان داشتند و بخشی از خانوادهها نیز نیازمند استقرار در واحدهای استیجاری بودند که شهرداری از مسیر سازندگان، بانکها و سایر ظرفیتها موضوع را دنبال کرده است.
زاکانی افزود: تاکنون بخش قابل توجهی از خانوادهها به منازل خود بازگشتهاند و روند بازگشت با سرعت ادامه دارد. در منطقه ۴ نیز از میان ۵۰۰ واحد، برای ۳۱۱ واحد اقدامات لازم انجام شده و سایر پروندهها در حال پیگیری است.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه مردم در فرآیند بازسازی و نوسازی هزینهای پرداخت نخواهند کرد، اظهار داشت: تفاوت قیمتها بر اساس کیفیت واحدها و شرایط خانوارها کارشناسی میشود تا امکان تأمین مسکن مناسب برای شهروندان فراهم شود.
وی همچنین از مکاتبه با شورای عالی امنیت ملی برای انتقال مراکز حساس به خارج از مناطق مسکونی خبر داد و گفت: تجربه جنگهای اخیر نشان داد باید با همکاری مجموعههای نظامی و انتظامی، شرایطی فراهم شود تا در آینده اطمینان خاطر بیشتری برای شهروندان ایجاد شود.
زاکانی درباره ادامه رایگان بودن حملونقل عمومی نیز گفت: شهرداری لایحهای برای رایگان شدن مترو و اتوبوس به شورای شهر ارائه کرده بود؛ شورا ابتدا یک هفته این موضوع را تصویب کرد و اکنون طرح جدیدی در دست بررسی است که در صورت تصویب، به یک رویه مشخص تبدیل خواهد شد.
در پایان این مراسم، عملیات اجرایی نوسازی ۲۴۰ واحد مسکونی آسیبدیده در منطقه ۴ تهران با نام مبارک امیرالمؤمنین(ع) آغاز شد.
