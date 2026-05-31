۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو منصوب شد

با حکم حسن قره‌یی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، کیا داوود اسفندیاری به عنوان مدیر ارتباطات جدید این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیاری از فعالان باسابقه حوزه رسانه و ارتباطات است که سوابق متعددی در حوزه ارتباطات و اجرای برنامه‌های تخصصی اقتصادی در کارنامه خود دارد.

وی دانش‌آموخته رشته خبرنگاری اقتصادی در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی است و طی سال‌های گذشته در حوزه تحلیل مسائل اقتصادی، صنعت خودرو و رسانه فعالیت داشته است.

اجرای برنامه تلویزیونی «پایش» به عنوان یکی از برنامه‌های شناخته‌شده اقتصادی کشور، فعالیت در رسانه‌های تخصصی و عمومی و همچنین دبیری انجمن قطعه‌سازان تهران، از جمله سوابق اجرایی و حرفه‌ای وی به شمار می‌رود.

