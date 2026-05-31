به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیاری از فعالان باسابقه حوزه رسانه و ارتباطات است که سوابق متعددی در حوزه ارتباطات و اجرای برنامههای تخصصی اقتصادی در کارنامه خود دارد.
وی دانشآموخته رشته خبرنگاری اقتصادی در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی است و طی سالهای گذشته در حوزه تحلیل مسائل اقتصادی، صنعت خودرو و رسانه فعالیت داشته است.
اجرای برنامه تلویزیونی «پایش» به عنوان یکی از برنامههای شناختهشده اقتصادی کشور، فعالیت در رسانههای تخصصی و عمومی و همچنین دبیری انجمن قطعهسازان تهران، از جمله سوابق اجرایی و حرفهای وی به شمار میرود.
