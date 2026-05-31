چراغ سبز شورای لجستیک کشور به قطب صنعتی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود اوجاقی صبح یکشنبه در مراسم تحویل اسناد مالکیت سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی مستقر در منطقه اقتصادی گرمسار در سالن جلسات این مجموعه از اخذ مصوبه شورای لوجستیک کشور برای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار خبر داد.

وی با بیان اینکه این مصوبه اتفاقات خوبی را برای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار رقم می‌زند، افزود: تلاش داریم برنامه ریزی‌های مرتبط با این منطقه در حوزه ارتقای بهره وری صنایع باشد.

معاون ایدرو ضمن اشاره به مزیت های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بیان کرد: اعطای اسناد مالکیت که از امروز رخ داده در کنار شرایط سوج الجیشی و مجاورت با تهران از مزیت های این منطقه است.

اوجاقی با بیان اینکه در گرمسار البته محدودیت‌هایی نیز برای توسعه کمی صنایع وجود دارد، ابراز کرد: تلاش ما در ارتقای بهره‌وری و توسعه کیفی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار افزود: معافیت‌های مالیاتی و ریل راه آهن از جمله اقداماتی است که می‌تواند به این منطقه کمک شایانی کند.