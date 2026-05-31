۱۵۲۴ زوج گیلانی تحت حمایت کمیته امداد راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی‌پور صبح یکشنبه در مراسم جشن ازدواج ۳۰ زوج مددجو در رشت به مناسبت عید امامت و ولایت، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ترویج ازدواج آسان و به‌هنگام، اظهار کرد: تمام تلاش کمیته امداد بر هموار کردن مسیر تشکیل خانواده برای جوانان و مددجویان متمرکز است.

جلالی‌پور با اشاره به آمار ازدواج در جنگ رمضان امسال، بیان کرد: برخلاف تصور برخی که ممکن است تصور کنند در جنگ رمضان شاهد کاهش ازدواج باشیم، آمار وقوع عقد در این دوره زمانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: در راستای حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل آغاز زندگی مشترک، برای این نوعروسان پنج قلم کالای اساسی و یا جهیزیه کامل تأمین شده است تا دغدغه اولیه تهیه مایحتاج زندگی برایشان کاهش یابد.

حمایت از جوانی جمعیت، اولویت کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه جمعیت، تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه کمیته امداد بر تحقق شعار «جوانی جمعیت» استوار است.

وی صیانت از زندگی مشترک و حفظ کرامت انسانی زوج‌ها را از اولویت‌های اساسی این نهاد برشمرد و خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل خانواده و استحکام کانون خانواده، وظیفه همگانی است و کمیته امداد در این مسیر نقش خود را ایفا می‌کند.

جلالی‌پور با ابراز امیدواری نسبت به آینده زوج‌های جوان، گفت: یک دنیا آرزوی زیبا برای این دختران و پسران جوان داریم و امیدواریم بتوانیم در ترویج ازدواج‌های پایدار و موفق، نقشی مؤثر داشته باشیم.

وی در پایان با تشکر از خیرین و همراهان در برپایی این جشن‌ها و حمایت از مددجویان، تأکید کرد: حمایت‌های معنوی و مادی از زوج‌ها در طول مسیر زندگی مشترک، توانمندسازی خانواده و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.