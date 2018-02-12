۳۹۵ زوج مددجوی زنجانی راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی استان زنجان، هدایت صفری اظهار داشت: یکی از اهداف این نهاد ترویج و گسترش فرهنگ ازدواج آسان و کمهزینه است گفت: تأمین کمکهزینه جهیزیه نوعروسان و گذراندن دورههای آموزشی مهارتهای زندگی موجب توسعه فرهنگ و تقویت تحکیم بنیان خانواده میشود.
وی بابیان اینکه یکی از وظایف اصلی این نهاد کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد تومان کمکهزینه ازدواج به ۳۹۵ مددجوی تحت حمایت پرداخت شده است.
مدیر کل کمیته امداد زنجان ادامه داد: از این تعداد ۲۶۸ مورد کمکهزینه جهیزیه نوعروسان، ۸۸ مورد هدیه ازدواج و ۳۹ مورد کمکهزینه ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت بوده است.
صفری با بیان اینکه زوجهای جوان قبل از عقد و ازدواج از خدمات مشاوره و راهنمایی این نهاد بهرهمند میشوند، افزود: مشاوره در حوزه آشنایی با سبک زندگی دینی، اصول و مهارتهای زندگی مشترک، افزایش دانش قانونی و حقوقی زوجها، مدیریت اقتصاد خانواده و شناخت احکام اولیه خانواده به زوجهای جوان ارائه میشود.
وی افزود: ارائه آموزشهای قبل از ازدواج و آموزش مهارتهای زندگی در بین نوعروسان و زوجهای جوان باعث تحکیم و تقویت بنیان خانواده شده و آنان با آگاهی بالاتری وارد زندگی زناشویی میشوند بطوریکه درصد آمار طلاق در بین مددجویان تحت حمایت بسیارکم تراز سایر افراد جامعه است.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۹ زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در نوبت دریافت جهیزیه قراردادند، زمردم خیر و نیکوکار استان زنجان خواست با مشارکت در طرحهای حمایتی این نهاد از طریق مراجعه حضوری در دفاتر سطح استان و یا با شمارهگیری کد #۰۲۴*۸۸۷۷*در پرداخت کمکهزینه جهیزیه و ازدواج به زوجهای جوان، در این امر خداپسندانه سهیم باشند.
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