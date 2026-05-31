۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

یک کار چاق‌کن مدعی نفوذ در دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد بازداشت شد

بروجرد- دادستان عمومی و انقلاب بروجرد از بازداشت یک کار چاق کن مدعی نفود در دستگاه قضایی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، با اشاره به سیاست های دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد و برخورد با اشخاصی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی می شوند، اظهار داشت: در پی وصول گزارش هایی مبنی بر فعالیت های فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و طرح ادعاهای واهی، خود را دارای نفوذ در دستگاه قضایی معرفی و از افراد متعدد وجوهی دریافت می کرد موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و پس از تحقیقات قضایی، وقوع جرم از سوی متهم محرز شد و با دستور قضایی لازم، مجرم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و با صدور قرار مناسب مجرم روانه زندان شد.

امرایی با تاکید بر اینکه این فرد هیچ گونه ارتباطی با قضات و کارکنان قضایی نداشته است، تصریح کرد: متهم صرفا با ادعاهای کذب و مجعول، خود را در دستگاه قضایی شهرستان ذی نفوذ معرفی کرده و به همین بهانه مبالغ قابل توجهی از برخی مراجعین دریافت می کرده است.

امرایی در ادامه با تاکید بر برخورد محکم و بدون اغماض دستگاه قضایی با هر گونه فساد و سوء استفاده از عناوین دستگاه قضایی، از شهروندان‌ خداست در صورت مشاهده هرگونه ادعای نفود، مراتب را در اسرع وقت به دادستانی اطلاع دهند.

