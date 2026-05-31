به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین نشست شاعرانه «مدح امیر» در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم و عید مباهله با حضور جمعی از چهره‌های برجسته شعر و ادب آئینی کشور در شهر قم برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی و ادبی که با هدف پاسداشت فرهنگ ولایت و ترویج معارف علوی برگزار خواهد شد، میزبان استادان، شاعران و فعالان فرهنگی شناخته‌شده کشور خواهد بود و بخش‌های متنوعی از جمله سخنرانی، شعرخوانی، مدیحه‌سرایی و رونمایی از کتاب را دربر می‌گیرد.



در این نشست، محمدعلی مجاهدی از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار شعر آئینی کشور، حسین محمدی مبارز مشهور به «ایلیا» و محسن قاسمی با تخلص «غریب» به ایراد سخن خواهند پرداخت.



همچنین جمعی از شاعران آئینی و ادیبان کشور در این برنامه حضور یافته و سروده‌هایی در مدح و منقبت امیرالمؤمنین علی (ع) و موضوعات مرتبط با فرهنگ ولایت قرائت خواهند کرد.



مهدی رحیمی با تخلص «زمستان»، احمد علوی، محمدجواد شرافت، علی فرزانه موحد و حسین نعیمی از جمله شاعران و فعالان فرهنگی حاضر در این محفل ادبی هستند که در کنار دیگر شاعران آئینی به شعرخوانی خواهند پرداخت.



برگزاری این بخش از برنامه فرصتی برای ارائه تازه‌ترین آثار و سروده‌های شاعران حوزه شعر آئینی و ولایی فراهم می‌کند و زمینه‌ای برای تعامل و هم‌افزایی اهالی فرهنگ و ادب خواهد بود.



بخش دیگری از این مراسم به مدیحه‌سرایی حاج حمزه علیپور اختصاص یافته است که با اجرای اشعار و مراثی مرتبط با فضائل و مناقب اهل بیت (ع)، فضای معنوی ویژه‌ای را در این نشست رقم خواهد زد.



نشست «مدح امیر» طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص ادبی در حوزه شعر آئینی شناخته شده و هرساله مورد استقبال شاعران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به معارف اهل بیت (ع) قرار گرفته است.



رونمایی از کتاب «بر منبر سلونی؛ بلندترین قصیده تاریخ شعر فارسی در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام» از بخش‌های ویژه هجدهمین دوره این نشست خواهد بود.



این اثر که در حوزه شعر ولایی و ادبیات آئینی جایگاهی قابل توجه دارد، در حضور شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی معرفی و رونمایی می‌شود.



هجدهمین نشست شاعرانه «مدح امیر» روز یکشنبه دهم خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در بنیاد فرهنگی امامت واقع در بلوار سمیه، خیابان شهیدین قم با حضور خانواده‌ها و عموم علاقه‌مندان به شعر، ادب و فرهنگ اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.