مجموعه شعر «لبخند خورشید» در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «لبخند خورشید» تازهترین اثر منظوم فتحالله اوجی با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، روسای انجمنهای ادبی و فعالان فرهنگی در سالن امام رضا (ع) مجتمع شهید آوینی همدان برگزار شد.
در این مراسم مجید فروتن، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، ضمن تاکید بر جایگاه والای کتاب و لزوم تکریم و ارزشگذاری به مقام نویسندگان و شاعران، اشعار مجموعه «لبخند خورشید» را آثاری با زبانی ساده، روان و صمیمی توصیف کرد.
در ادامه این نشست ادبی، محمد پیلهور از شاعران و منتقدان حاضر در جلسه، به نقد و بررسی کارشناسانه این اثر پرداخت و ظرافتهای ادبی و نقاط ضعف و قوت اشعار این مجموعه را برای حاضران تبیین کرد.
همچنین نادریپیکر، از دیگر سخنرانان این مراسم، ضمن اشاره به جایگاه هنر کلامی، نکات ارزشمندی را پیرامون اهمیت ادبیات و نقش تاثیرگذار آن در ارتقای سطح فرهنگی جامعه بیان کرد.
گفتنی است، آیین رونمایی از کتاب «لبخند خورشید» با مشارکت و همت معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه شعر و ادب و انجمن ادبی نسیم الوند برگزار شد.
