۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

۲ عملیات امداد دریایی در آب های جزیره خارگ انجام شد

بوشهر- معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ۲ عملیات امدادرسانی دریایی در محدوده آب های جزیره خارگ با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجی‌رضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بندر بوشهر مبنی بر نیاز پزشکی یکی از خدمه موتورلنج صیادی در محدوده جزیره خارگ، هماهنگی‌های لازم انجام و شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.

وی بیان کرد: پس از رسیدن شناور امدادی به محل، فرد بیمار با همراهی یک نفر از خدمه به شناور ناجی ۱۸ منتقل و به سمت اسکله گناوه اعزام شد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: پس از پهلوگیری شناور ناجی، بیمار به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داده شد.

حاجی‌رضایی همچنین درباره دومین عملیات گفت: در مأموریت دیگری نیز با اعلام نیاز پزشکی برای یکی از خدمه کشتی حامل سوخت مستقر در لنگرگاه خارگ، هماهنگی لازم انجام و بار دیگر شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.

وی افزود: پس از انتقال بیمار و بازگشت شناور امدادی، فرد مصدوم در اسکله خارگ به آمبولانس مستقر تحویل و روند درمانی وی پیگیری شد.

حاجی‌رضایی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع در شرایط اضطراری عنوان کرد: دریانوردان و فعالان دریایی در صورت مواجهه با هرگونه وضعیت اضطرار می‌توانند با شماره ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند تا امدادرسانی به آنان در اسرع وقت انجام شود.

