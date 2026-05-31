۲ عملیات امداد دریایی در آب های جزیره خارگ انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجیرضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز هماهنگی جستوجو و نجات دریایی بندر بوشهر مبنی بر نیاز پزشکی یکی از خدمه موتورلنج صیادی در محدوده جزیره خارگ، هماهنگیهای لازم انجام و شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.
وی بیان کرد: پس از رسیدن شناور امدادی به محل، فرد بیمار با همراهی یک نفر از خدمه به شناور ناجی ۱۸ منتقل و به سمت اسکله گناوه اعزام شد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: پس از پهلوگیری شناور ناجی، بیمار به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داده شد.
حاجیرضایی همچنین درباره دومین عملیات گفت: در مأموریت دیگری نیز با اعلام نیاز پزشکی برای یکی از خدمه کشتی حامل سوخت مستقر در لنگرگاه خارگ، هماهنگی لازم انجام و بار دیگر شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.
وی افزود: پس از انتقال بیمار و بازگشت شناور امدادی، فرد مصدوم در اسکله خارگ به آمبولانس مستقر تحویل و روند درمانی وی پیگیری شد.
حاجیرضایی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی سریع در شرایط اضطراری عنوان کرد: دریانوردان و فعالان دریایی در صورت مواجهه با هرگونه وضعیت اضطرار میتوانند با شماره ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند تا امدادرسانی به آنان در اسرع وقت انجام شود.
