سالگرد شهید شادمانی باید به رویدادی ماندگار در همدان تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید «علی شادمانی» و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: کشور در یک سال گذشته سه مقطع مهم و اثرگذار را پشت سر گذاشته است؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دیماه و نبردی که آثار و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.
وی افزود: این دوره، مقطعی سرشار از جهاد، مقاومت، ایثار و حضور مؤثر مردم و مسئولان در عرصههای مختلف بود و باید ابعاد آن بهدرستی برای افکار عمومی و نسلهای آینده تبیین شود.
استاندار همدان با اشاره به اهمیت مستندسازی و بازخوانی این رویدادها تصریح کرد: مدیریت صحنههای بحران در زمان وقوع یک مسئولیت مهم است، اما ثبت، ضبط، بازخوانی و انتقال صحیح این حوادث به نسلهای آینده، مسئولیتی بهمراتب مهمتر به شمار میرود. اگر امروز که شاهدان عینی این وقایع هستیم در روایت درست آنها کوتاهی کنیم، آیندگان با تصویری ناقص یا تحریفشده از این مقاطع تاریخی مواجه خواهند شد.
ملانوریشمسی با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود کوتاه بودن، سرشار از محتوا و درسهای ارزشمند است، خاطرنشان کرد: در این مقطع، فرماندهان برجسته، مدیران، دانشمندان و چهرههای اثرگذاری را تقدیم انقلاب اسلامی کردیم و در مقابل نیز شاهد انسجام، همبستگی و حضور کمنظیر مردم در صحنه دفاع از کشور بودیم؛ ظرفیتی که باید بهدرستی برای نسلهای آینده روایت شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه شهید سپهبد علی شادمانی در تاریخ انقلاب اسلامی و استان همدان گفت: شهید شادمانی از مفاخر بزرگ انقلاب، دفاع مقدس و استان همدان است و بسیاری از ابعاد شخصیتی، مدیریتی و نقشآفرینیهای این شهید بزرگوار، بهدلیل ماهیت مأموریتهای وی، هنوز برای جامعه ناشناخته مانده است.
استاندار همدان تأکید کرد: همدان به عنوان دارالمجاهدین و دارالمؤمنین باید مراسم سالگرد شهید شادمانی و ۵۶ شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در شأن نام شهدا، جایگاه استان و ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار کند؛ مراسمی که افزون بر بزرگداشت شهدا، به یک رویداد ماندگار فرهنگی، حماسی و تاریخی تبدیل شود.
ملانوریشمسی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی در برگزاری این مراسم تأکید کرد و افزود: امروز سرمایه اجتماعی بزرگی در کشور شکل گرفته است که باید با برنامهریزی مناسب از آن برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جوان بهره گرفت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقسیم کار منسجم میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان خاطرنشان کرد: همه دستگاهها و نهادها باید با تمام ظرفیت برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار باشند تا نام و راه شهدا، بهویژه شهید سپهبد علی شادمانی به عنوان یکی از افتخارات بزرگ استان همدان، بیش از پیش در جامعه تبیین و ماندگار شود.
