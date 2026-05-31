به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفق طرح فاز دوم رهاسازی ۱۳۰ هزار قطعه بچهماهی شانک زردباله در آبهای شهرستان کنگان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند در راستای بازسازی ذخایر آبزیان، تقویت جمعیت گونههای اقتصادی و تجاری خلیج فارس، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت صیادان منطقه به اجرا درآمد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان در شرایط کنونی گفت: حفاظت از منابع دریایی و بهرهبرداری مسئولانه از ذخایر آبزیان نیازمند مشارکت و همافزایی همه دستگاهها، جوامع محلی و صنایع مستقر در مناطق ساحلی است.
خوشبختانه در قالب ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، همکاری مؤثر و ارزشمندی با ادارهکل شیلات استان بوشهر صورت گرفته و نتیجه این تعامل، اجرای پروژههای ماندگار و اثرگذار در حوزه محیط زیست دریایی و توسعه پایدار شیلات بوده است.
امینی با قدردانی از حمایتها و همراهیها اظهار داشت: این همکاری ارزشمند نمونهای موفق از مشارکت صنعت و بخش دولتی در حفاظت از سرمایههای طبیعی و منابع دریایی کشور است که آثار و نتایج آن در سالهای آینده برای جامعه صیادی و محیط زیست منطقه نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: رهاسازی بچهماهیها یکی از مهمترین روشهای علمی برای کمک به بازسازی ذخایر آبزیان محسوب میشود و اجرای این طرح میتواند در افزایش جمعیت گونههای هدف، ارتقای پایداری صید و حفظ چرخههای طبیعی اکوسیستم دریایی نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین به دیگر اقدامات مشترک انجام شده در قالب این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: اواخر بهمنماه سال گذشته نیز ۲۲۰ سازه زیستگاه مصنوعی از محل همین تفاهمنامه در آبهای شهرستان کنگان در دریا جانمایی و مستقر شد.
وی گفت: این سازهها با هدف ایجاد پناهگاه مناسب برای آبزیان، افزایش ظرفیت زیستی دریا، کمک به تکثیر و رشد گونههای مختلف و تقویت ذخایر آبزی منطقه در بستر دریا استقرار یافتند و نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی و افزایش بهرهوری اکوسیستمهای دریایی خواهند داشت.
امینی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در قالب این تفاهمنامه، از جمله استقرار زیستگاههای مصنوعی و رهاسازی بچهماهی، نشاندهنده رویکردی جامع برای حفاظت و احیای منابع دریایی است و میتواند به عنوان الگویی موفق برای مشارکت صنایع در توسعه پایدار مناطق ساحلی و دریایی مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاریها و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع، شاهد اجرای طرحهای گستردهتر در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان، حفاظت از محیط زیست دریایی و حمایت از جامعه صیادی استان بوشهر باشیم.
