۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

۱۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی در آب‌های کنگان رهاسازی شد

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر از اجرای موفق طرح فاز دوم رهاسازی ۱۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی شانک زردباله در آب‌های شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفق طرح فاز دوم رهاسازی ۱۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی شانک زردباله در آب‌های شهرستان کنگان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند در راستای بازسازی ذخایر آبزیان، تقویت جمعیت گونه‌های اقتصادی و تجاری خلیج فارس، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت صیادان منطقه به اجرا درآمد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان در شرایط کنونی گفت: حفاظت از منابع دریایی و بهره‌برداری مسئولانه از ذخایر آبزیان نیازمند مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، جوامع محلی و صنایع مستقر در مناطق ساحلی است.

خوشبختانه در قالب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، همکاری مؤثر و ارزشمندی با اداره‌کل شیلات استان بوشهر صورت گرفته و نتیجه این تعامل، اجرای پروژه‌های ماندگار و اثرگذار در حوزه محیط زیست دریایی و توسعه پایدار شیلات بوده است.

امینی با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌ها اظهار داشت: این همکاری ارزشمند نمونه‌ای موفق از مشارکت صنعت و بخش دولتی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و منابع دریایی کشور است که آثار و نتایج آن در سال‌های آینده برای جامعه صیادی و محیط زیست منطقه نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: رهاسازی بچه‌ماهی‌ها یکی از مهم‌ترین روش‌های علمی برای کمک به بازسازی ذخایر آبزیان محسوب می‌شود و اجرای این طرح می‌تواند در افزایش جمعیت گونه‌های هدف، ارتقای پایداری صید و حفظ چرخه‌های طبیعی اکوسیستم دریایی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین به دیگر اقدامات مشترک انجام شده در قالب این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: اواخر بهمن‌ماه سال گذشته نیز ۲۲۰ سازه زیستگاه مصنوعی از محل همین تفاهم‌نامه در آب‌های شهرستان کنگان در دریا جانمایی و مستقر شد.

وی گفت: این سازه‌ها با هدف ایجاد پناهگاه مناسب برای آبزیان، افزایش ظرفیت زیستی دریا، کمک به تکثیر و رشد گونه‌های مختلف و تقویت ذخایر آبزی منطقه در بستر دریا استقرار یافتند و نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری اکوسیستم‌های دریایی خواهند داشت.

امینی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در قالب این تفاهم‌نامه، از جمله استقرار زیستگاه‌های مصنوعی و رهاسازی بچه‌ماهی، نشان‌دهنده رویکردی جامع برای حفاظت و احیای منابع دریایی است و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای مشارکت صنایع در توسعه پایدار مناطق ساحلی و دریایی مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، شاهد اجرای طرح‌های گسترده‌تر در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان، حفاظت از محیط زیست دریایی و حمایت از جامعه صیادی استان بوشهر باشیم.

