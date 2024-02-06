طرح احیای زیستگاه آبزیان بومی خلیج فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین ظهر سه شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه احیای زیستگاه و جمعیت گونه‌های آبزیان بومی خلیج فارس در استان بوشهر و تکثیر و پرورش ماهی شالک زرد باله با قدردانی از توجه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول در منطقه پارس جنوبی اظهار داشت: طرح احیای زیستگاه آبزیان در مناطق ساحلی کنگان و عسلویه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه‌ها برای نخستین‌بار اجرایی می‌شود که درخور تحسین است.

وی با بیان اینکه ذخایر آبزیان خلیج‌فارس صدمه و خسارت دیده است گفت: در دهه‌های گذشته به سبب عوامل گوناگون از جمله فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل دریایی و دیگر عوامل انسانی، زیستگاه آبزیان خلیج‌فارس دچار خسارت شده که معیشت صیادان و اشتغال این حوزه را دچار چالش و مشکلات گوناگون کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه احیای زیستگاه آبزیان خلیج‌فارس در ۲ شهرستان کنگان و عسلویه با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی پارس پارس و شرکت آریاساسول انجام می‌شود خاطرنشان کرد: این مهم در راستای مسئولیت‌های اجتماعی اجرایی می‌شود که جا دارد دیگر شرکت‌ها و صنایع مستقر در پارس جنوبی به این مهم و مشارکت در امر بهسازی ذخایر آبزیان خلیج‌فارس توجه ویژه کنند.

باستین، طرح‌های اقتصاد دریا را در اولویت برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: این طرح‌ها با رویکرد توسعه پایدار در مناطق ساحلی استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر حفظ ذخایر آبزیان خلیج فارس توسط سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت آریاساسول را کاری مهم و ارزشمند دانست و تصریح کرد: این طرح ضمن اینکه در حفظ ذخایر آبزیان خلیج‌فارس اثربخش است در امنیت غذایی و معیشت جامعه صیادی نقش ویژه‌ای دارد.

وی فعالیت دست‌اندرکاران این مجموعه را به‌صورت داوطلبانه دانست و تأکید کرد: باید اینگونه فعالیت‌ها برای سایر شرکت‌های مستقر در عسلویه برای مشارکت در اینگونه عملیات به‌عنوان الگو معرفی شود.