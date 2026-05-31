نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان بوشهر

حسیبن شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، از امروز (یکشنبه) تا روز جمعه در برخی از ساعات ( بویژه از ظهر تا عصر ) با وزش بادهای شمالی بر روی خلیج فارس و در سطح استان، در این مدت افزایش موقتی ارتفاع موج دریا، در نقاط مستعد استان خیزش گردوخاک محلی، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای و همچنین غبار محلی از پدیده های غالب خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.

وی گفت:آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی از وقت امروز تا اوایل شب ۱۶ تا ۴۶ و در قسمت های جنوبی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ و در فراساحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.