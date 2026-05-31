۳۰۰۰ واحد مسکن ملی شهرکرد آماده تحویل

سید احسان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راه و شهرسازی متولی تامین و احداث واحدهای نهضت ملی مسکن است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ این طرح به برنامه ابلاغی استان اضافه شد، که با مسکن روستایی، خودمالکین و بافتهای فرسوده همراه شد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: برنامه ابلاغی به این استان احداث ۵۷ هزار واحد مسکونی بود و از همینرو ثبتنام متقاضیها صورت گرفت.
حسینی بیان داشت: طرح نهضت ملی مسکن هم بهصورت انبوهسازی و هم بهصورت واگذاری زمین در قالب گروه ساخت انجام شد و در سطح استان حدود ۹۲ هزار ثبتنام صورت گرفت، که بعد از پالایش حدود ۲۳ هزار نفر حائز چهار شرط شدند و حدود ۱۹ هزار نفر آورده ۴۰ میلیون تومان داشتند که در ادامه برای معادل ۱۷ هزار و ۶۰۰ واحد تامین زمین صورت گرفت و کار استارت خورد.
وی ادامه داد: حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد انبوهسازی در سطح استان فعال شد که ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحد آن در شهرکرد، فرخشهر و بروجن واقع شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: ساخت حدود ۳ هزار واحد از سال ۱۴۰۰ در محله ۳۴ کلید خورد که در حال حاضر علیرغم کش و قوسهای فراوان این واحدها پیشرفت بالای ۹۵ تا ۱۰۰ درصد آماده تحویل هستند.
حسینی افزود: در محله ۴۰ منظریه ۳ هزار و ۴۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد در محلههای ۴۱ و ۴۲ هم به دلیل موانع موجود پیشرفت فیزیکی پایینی دارند.
وی بیان داشت: از پایان سال ۱۴۰۳ و ابتدای سال ۱۴۰۴، یک هزار و ۶۰۰ واحد، در استان تحویل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ۲ هزار واحد محله ۳۴ آماده تحویل هستند، اما طبق تفاهمنامه و شیوهنامه ابلاغی، برآورد قیمت انجام شده و باید تسویه حساب اولیه با پیمانکار انجام شود، تحویل موقت صورت گیرد و سپس واحدها تحویل شوند.
حسینی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات مردمی پیرامون تعیین قیمت است اذعان داشت: در سنوات قبل علیرغم اینکه برخی از واحدها آماده تحویل بود، اما با چالش تعیین قیمت مواجه شد که با تشکیل کارگروه تخصصی، پروژهها بررسی شد و در نهایت با بررسیهای فنی، طبق شیوهنامه، تفاهمنامه و صورتوضعیتهای ارائه شده از سوی پیمانکار، مشاور و کارگروه تخصصی در نهایت قیمت احصاء و مصوب شد.
وی با اشاره به مطالبه متقاضیها در خصوص قیمت نهایی اضافه کرد: در طرح نهضت ملی در کل کشور یک قیمت پایه در تفاهمنامه تنظیم و مشخص شد، اما این قیمت با توجه به تورم قیمتها تعدیل و افزایش یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان وام به ۲ هزار واحد مسکن ملی در این استان ادامه داد: هفته پیش مصوب شد متقاضی تا ۸۰ درصد قیمت تمامشده را پرداخت کنند و برای ۲۰ درصد قیمت باقیمانده تا ۶ ماه چک بدهند و واحد خود را تحویل بگیرند.
حسینی با بیان اینکه تورم نامتعارف حاکم بر پروژههای عمرانی، مشخص شدن نقشههای اجرایی، اخذ پروانههای ساختمانی و پرداخت تسهیلات بانکی، مدت زمان اجرای پروژه را افزایش داد و منجر به تعدیل در این زمینه شد.
