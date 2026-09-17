جشنواره انگور تاکستان ظرفیتی برای تقویت همدلی اجتماعی است

شهرام احمدپور در حاشیه جشنواره انگور تاکستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شهرستان تاکستان و استان قزوین در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران افزود: ایران از سابقهای غنی در حوزه فرهنگ و تمدن برخوردار است و مردم این سرزمین همواره برای حفظ عزت، هویت و سربلندی کشور خود ایستادگی کردهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی مردم تصریح کرد: دشمنان ایران بدانند که تهدید و فشار، ملت ایران را به هراس نمیاندازد و هرگونه تهدید علیه کشور با ایستادگی و مقاومت مردم مواجه خواهد شد.
احمدپور ادامه داد: شادی و نشاط اجتماعی از نیازهای مهم جامعه است و برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره انگور تاکستان میتواند در ایجاد نشاط، تقویت همدلی و افزایش مشارکت اجتماعی مردم نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم خاطرنشان کرد: ملت ایران برای حفظ کشور، هویت و تمدن خود متحد و یکپارچه ایستاده است و اجازه نخواهد داد اختلاف و شکاف میان اقوام و مردم ایجاد شود.
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