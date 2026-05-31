به گزارش خبرگزاری مهر، سایت عبری زبان ناتسیو نت گزارش داد، سخنان جاناتان پولارد جاسوس سابق رژیم صهیونیستی درباره احتمال جنگ افروزی این رژیم علیه ترکیه و مصر در آینده در فضای مجازی جنجال برانگیز شده است.

بر اساس این گزارش، پولارد در اواخر مه ۲۰۲۶ گفته بود که تل آویو به آمادگی برای جنگ های آتی علیه مصر و ترکیه نیاز دارد و تهدیدات علیه ایران تنها مقدمه ای برای یک طوفان علیه کشورهای بیشتر در منطقه است.

در این گزارش آمده است، پولارد ترکیه و مصر را ۲ تهدید راهبردی آینده برای رژیم صهیونیستی می داند. وی با اعلام ورود به جهان سیاست و تلاش برای ورود به پارلمان رژیم این مواضع را مطرح کرده است.

سایت مذکور مدعی شد که این سخنان پولارد یک اظهار نظر شخصی است و وی هیچ پست رسمی در رژیم ندارد.

اما مطرح شدن چنین مواضع جنگ طلبانه ای باعث شده رسانه های مصری به نقشه های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای منطقه اشاره کنند. این سخنان موجی از خشم و نارضایتی را در میان رسانه های عربی برانگیخته چرا که آنها معتقدند اسرائیل به دنبال صلح طولانی مدت نیست.

لازم به ذکر است که پولارد در دهه هشتاد به عنوان جاسوس رژیم صهیونیستی در آمریکا فعالیت می کرد و اسناد سری آمریکایی را به اسرائیل منتقل کرد. این مسئله باعث بازداشت وی و حبس طولانی مدت پولارد در آمریکا شد.