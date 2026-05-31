به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اذعان کرد، هزینه جنگ با حزب الله سنگین است اما این جنگ برای امنیت ما ضروری به شمار می رود.

وی به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر پیشروی در منطقه قلعه الشقیف اشاره کرد.

این در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، حتی اگر ارتش صهیونیستی به همین منوال در لبنان طی ماه های طولانی بجنگد این روند باعث نابودی حزب الله نخواهد شد.

پیشتر نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، شب گذشته یک پهپاد متعلق به نیروهای حزب الله لبنان تعدادی از عناصر تیپ گفعاتی را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور به صورت خاصی نگران کننده است چرا که این اتفاق در شب رخ داده و نشان می دهد حزب الله قدرت هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست با پهپادهای انتحاری در ساعات تاریکی را نیز دارد.