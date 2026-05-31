۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

تاکید مصر بر لزوم خروج نظامیان صهیونیست از لبنان 

وزیر خارجه مصربا تاکید بر لزوم خروج کامل رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان گفت که هرگونه تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر امروز یکشنبه بر لزوم خروج کامل رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی لبنان تأکید و خاطرنشان کرد که هرگونه تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

عبدالعاطی در جریان تماس تلفنی با نواف سلام نخست‌وزیر لبنان تحولات جاری در لبنان و راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو را مورد بحث و بررسی قرار داد.

«تمیم خلاف» سخنگوی وزارت امور خارجه مصر با اعلام این مطلب تصریح کرد که عبدالعاطی در این تماس تلفنی بر همبستگی کامل قاهره با لبنان در مواجهه با شرایط حساس کنونی و حمایت از امنیت و ثبات آن تأکید مجدد کرد.

عبدالعاطی همچنین بر اهمیت تقویت توانمندی‌ نهادهای دولتی لبنان به ویژه ارتش، تأکید کرد که این نهادها باید بتوانند حاکمیت و اقتدار خود را بر تمامی اراضی لبنان اعمال کنند.

