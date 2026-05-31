بیش از ۵۰ حمله زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه ۲ شهر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روستاها و مناطق مختلف شهرهای صور و بنت جبیل واقع در جنوب رود لیتانی طی روز گذشته شاهد سلسله حملات وحشیانه هوایی، توپخانه ای و زمینی رژیم صهیونیستی بوده است.

بیشترین تعداد حملات علیه منطقه دبین ثبت شده به طوری که علاوه بر حملات پهپادی و حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی توپخانه این رژیم نیز دبین را هدف قرار داده و نظامیان اشغالگر خانه های آن را منفجر کردند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده ۳۸ حمله از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی، هشت حمله پهپادی، پنج حمله توپخانه ای و ۲ عملیات تخریب منازل در مناطق مذکور ثبت شده است.

این حملات شامل ۱۵ منطقه از جمله صریفا، خربه سلم، شقرا، تولین، قلاویه، الشهابیه، سلعا، الحلوسیه، دیر عامص و دیر قانون النهر بوده است.