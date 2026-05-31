۴ گردشگر در اثر سقوط خودرو به رودخانه ای در شرق افغانستان مفقود شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، دفتر پلیس استان نورستان، در شرق افغانستان، روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۴ گردشگر پس از سقوط خودروشان به رودخانه‌ای در این استان، مفقود و راننده آنها زخمی شد.

این حادثه در یک منطقه کوهستانی رخ داد و راننده از رودخانه بیرون کشیده شد. در این بیانیه آمده است که راننده در این حادثه دچار جراحات شده و به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شده است.

تلاش‌ها برای یافتن اجساد گردشگران مفقود شده در حال انجام است.

به گفته مقامات محلی، هزاران گردشگر، از جمله اتباع خارجی، در طول تعطیلات سه روزه عید قربان، از استان کوهستانی نورستان بازدید کرده‌اند.