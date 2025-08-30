۳ کشته و ۲ زخمی در پی واژگونی قایق در شمال افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس استان، گفت: این حادثه زمانی رخ داد که قایق هنگام عبور از رودخانه در حومه شهرستان یفتال این استان غرق شد.

کامگار افزود: یک جسد پیدا شده است، در حالی که پرسنل امنیتی و ساکنان محلی همچنان در جستجوی دو جسد مفقود شده هستند.

به گفته این مقام، علت واژگونی همچنان در دست بررسی است و مقامات در تلاشند تا شرایطی را که منجر به این فاجعه شده است، مشخص کنند.

بدخشان، استانی دورافتاده و کوهستانی در شمال افغانستان، به خاطر زمین‌های ناهموار و اتکا به رودخانه‌ها برای حمل و نقل در مناطقی با زیرساخت‌های محدود شناخته شده است.