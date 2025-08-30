  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

۳ کشته و ۲ زخمی در پی واژگونی قایق در شمال افغانستان

۳ کشته و ۲ زخمی در پی واژگونی قایق در شمال افغانستان

یک مقام محلی روز شنبه اعلام کرد که پس از واژگونی یک قایق در رودخانه‌ای در استان بدخشان در شمال افغانستان، حداقل سه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس استان، گفت: این حادثه زمانی رخ داد که قایق هنگام عبور از رودخانه در حومه شهرستان یفتال این استان غرق شد.

کامگار افزود: یک جسد پیدا شده است، در حالی که پرسنل امنیتی و ساکنان محلی همچنان در جستجوی دو جسد مفقود شده هستند.

به گفته این مقام، علت واژگونی همچنان در دست بررسی است و مقامات در تلاشند تا شرایطی را که منجر به این فاجعه شده است، مشخص کنند.

بدخشان، استانی دورافتاده و کوهستانی در شمال افغانستان، به خاطر زمین‌های ناهموار و اتکا به رودخانه‌ها برای حمل و نقل در مناطقی با زیرساخت‌های محدود شناخته شده است.

کد خبر 6574635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها