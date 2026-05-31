به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این صلحطلبی ما ایرانیان نباید اشتباه تفسیر و تاویل شود و عدهای گمان کنند که ما جنگ گریزیم. ما از جنگ فرار نمیکنیم و در تمام طول این مدت آتشبس فعلی، خود را برای نیمه دوم جنگ تحمیلی سوم آماده کردهایم و در قرارگاههای نظامی ما، شروع مجدد جنگ امری حتمی قلمداد میشود. در این بین، تجهیزات رزمی و آمادگی نیروهای مسلح ما برای شروع نیمه دوم جنگ با اشقیای آمریکایی و صهیونیستی، رعب و وحشت را بر وجود آنها مستولی کرده است.
در همین رابطه، آلون بندیوید، تحلیلگر برجسته نظامی و امنیتی رژیم اسرائیل معتقد است: ما عملا قادر به متوقف کردن تولید زرادخانههای موشکی ایران نیستیم؛ موشکهای ایرانی ویرانگر هستند! در صورت وقوع دوباره جنگ، حمله ایران برقآسا خواهد بود و پاسخ ایران فوری و بدون هیچ تاخیری رخ میدهد. ما موشکهای متعارف ایران را دیدیم که در محل اصابت میتوانند خسارت عظیمی ایجاد کنند و تلفات زیادی به جا بگذارند اما موشکهای خوشهای ایران قادرند مناطق وسیعتری را پوشش دهند و به تعداد بیشتری از خانهها، افراد و زیرساختها آسیب برسانند؛ ایران این نقطه قوت را دریافته است!
فلج شدن کامل جبهه داخلی اسرائیل در صورت آغاز مجدد جنگ
روزنامه صهیونیستی اسرائیلهیوم نیز در گزارشی درباره افزایش پیشرفتهای صنایع موشکی و پهپادی ایران هشدار داد و نوشت: در جنگ بعدی، ایران ممکن است با سرعتی بیسابقهتر از همیشه، اسرائیل را هدف قرار دهد. براساس این گزارش، فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی در ارزیابی جدید خود هشدار داده است که در صورت وقوع دوباره جنگ با ایران، تهران احتمالا تلاش خواهد کرد موشکها را با سرعت بیشتری نسبت به جنگهای قبلی شلیک کند.
فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگهای تحمیلی قبلی این رژیم علیه ایران، نوشت: در برخی موارد، تهران در فاصله چند ساعت پس از حمله اولیه، عملیات موشکی را آغاز کرد و اکنون ارتش اسرائیل انتظار دارد این زمان در آینده کوتاهتر شود. اسرائیل هیوم با یادآوری این موضوع که بخش عمدهای از موشکهای شلیکشده ایران در جنگ قبلی از نوع خوشهای بودهاند که موجب پراکندگی صدها بمب کوچک در مناطق هدف شده است، افزود: فرماندهی جبهه داخلی هشدار داده است که در جنگ احتمالی آینده نیز حملات اولیه میتواند به فلج شدن کامل جبهه داخلی و تعطیلی بخشهایی مانند فرودگاه بنگوریون و نظام آموزشی منجر شود.
این رسانه صهیونیستی به خطرات آغاز جنگ دیگری علیه ایران اشاره کرد و نوشت: در حال حاضر، تنها بخش کوچکی از جمعیت اسرائیل از پوشش حفاظتی کافی برخوردار هستند. در رخداد دیگری که حاکی از آمادگی بالای نظامی ایران است، منابع آمریکایی تایید کردند که حمله اخیر ایران به پایگاه آمریکایی کویت، تلفات داشته است. آمریکاییها در حالی چند روز پیش، اصابت موشک ایران به پایگاه واشنگتن در کویت را تکذیب کردند که خبرگزاری بینالمللی بلومبرگ اعلام کرد چند نظامی آمریکایی در حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران زخمی شدهاند.
بلومبرگ در گزارشی نوشت: حمله یک موشک بالستیک ایرانی به یک پایگاه هوایی در سحرگاه پنجشنبه هفتم خرداد، موجب زخمی شدن چند آمریکایی و وارد آمدن خسارت شدید به دو فروند پهپاد تهاجمی امکیو ۹ ریپر شد. بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه که مستقیما در جریان این حمله قرار دارد، نوشت: حدود پنج نفر، شامل پیمانکاران و نیروهای نظامی در حال خدمت، زخمی شدند. همچنین یک فروند پهپاد ریپر به طور کامل منهدم شد و دستکم یک فروند دیگر نیز به شدت آسیب دید. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود. این منبع آگاه در گفتوگو با بلومبرگ مدعی شد که سامانههای پدافند هوایی کویت موفق به رهگیری موشک فاتح ۱۱۰ ایران شدند، اما بقایای این موشک پس از رهگیری به پایگاه هوایی علیالسالم اصابت کرد.
کارشناسان، ادعای این منبع آگاه درباره برخورد بقایای موشک به پایگاه علیالسالم را رد میکنند زیرا برخورد بقایا نمیتواند سبب نابودی آشیانههای مستحکم پهپادها و پایگاههای نفوذناپذیر آمریکا شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح پنجشنبه هفتم خرداد در بیانیهای تایید کرد که در پاسخ به حمله آمریکا، یک پایگاه هوایی این کشور را هدف قرار داده است. در بیانیه سپاه آمده بود که به دنبال تعرض سحرگاه روز پنجشنبه ارتش آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابههای هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز هدف قرار گرفت. سپاه همچنین این حمله را اخطاری جدی توصیف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخ ایران قاطعتر خواهد بود.
بابالمندب؛ سلاح مخفی ایران
اما یکی دیگر از مصادیق آمادگی ایران برای نبرد در راستای تضمین صلح، موضوع انسداد تنگه بابالمندب با همکاری یمن است؛ اقدامی که میتواند در حکم تیر آخر بر پیکره بیجان انرژی دنیا و اقتصاد غرب باشد. در همین راستا، وبسایت عبریزبان nziv مدعی شد که رزمندگان نیروهای قدس سپاه پاسداران با حضور در یمن، آماده همکاری با رزمندگان ارتش یمن به منظور عملیات در تنگه راهبردی بابالمندب شدهاند.
این وبسایت صهیونیستی در گزارش خود مدعی شد: منابع نظامی به تازگی گزارش دادند که مستشاران نظامی ایرانی از نیروی قدس سپاه پاسداران در مناطق ساحلی غربی یمن که تحت کنترل انصارالله یمن است، مستقر شدهاند. نیروهای ایرانی همراه با تعدادی از نیروهای محور مقاومت در گروههای کوچک از طریق مسیرهای نامشخصی وارده استان حدیده یمن شدند. آنها از قایقهایی که از شاخ آفریقا حرکت کرده بودند، استفاده کردهاند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، گزارشها حاکی از برنامهای گسترده برای استقرار مستشاران نظامی ایران در امتداد سواحل دریای سرخ و در نزدیکی تنگه راهبردی بابالمندب است.
وبسایت عبریزبان nziv در رابطه با اهمیت حضور مستشاران ایرانی در یمن نوشت: این اقدام با هدف ایجاد تهدیدی همزمان علیه دو گذرگاه حیاتی کشتیرانی جهان طراحی شده است؛ تنگه هرمز که هماکنون تحت تسلط ایران قرار دارد و تنگه بابالمندب. ایران به دنبال نشان دادن توانایی خود برای فلج کردن همزمان تجارت جهانی و عرضه انرژی به اروپا و آسیا و مختل کردن بیش از پیش کشتیرانی جهانی است.
همچنین در بحبوحه تنش نظامی مستقیم و محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران، تهران با همکاری یمن، از تنگه بابالمندب و قدرت نظامی ارتش یمن، بهعنوان برگه چانهزنی استفاده میکند. هدف این اقدام، وادار کردن واشنگتن به کاهش فشار اقتصادی و بازگشت به میز مذاکره، آن هم با شرایط ایران است. به عقیده کارشناسان نظامی، استقرار مستقیم افسران ایرانی در میدان و نه صرفا از طریق نیروهای نیابتی، به تهران امکان کنترل عملیاتی دقیقتری بر شلیک موشکها و پهپادها به سوی کشتیهای تجاری دشمنان و منافع آمریکا را میدهد.
وبسایت صهیونیستی nziv حضور مستشاران ایرانی در یمن را بخشی از راهبرد حرکت انبری عنوان کرد و نوشت: دولت آمریکا به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه میدهد، اما همزمان به دنبال فشار کشورهای حاشیه خلیج فارس که نگران تشدید درگیری و آسیب به زیرساختهای انرژی خود هستند، حملات برنامهریزیشده به ایران را به حال تعلیق درآورده است.
