  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۱

ارتش کویت: پدافند هوایی برای مقابله با حملات فعال شد

ارتش کویت: پدافند هوایی برای مقابله با حملات فعال شد

ارتش کویت از فعال شدن پدافند هوایی این کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش کویت اعلام کرد، پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده است.

ارتش کویت همچنین اضافه کرد، از همگان می خواهیم از دستورات صادره برای حفاظت از امنیت و سلامت خود پیروی کنند. شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور ناشی از فعالیت پدافند هوایی است.

از سوی دیگر روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم گردید.

کد مطلب 6846433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عقل سلیم IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چشم دربرابر سر بزنید این دست نشانده صهیونیستی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها