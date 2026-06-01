ارتش کویت: پدافند هوایی برای مقابله با حملات فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش کویت اعلام کرد، پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده است.

ارتش کویت همچنین اضافه کرد، از همگان می خواهیم از دستورات صادره برای حفاظت از امنیت و سلامت خود پیروی کنند. شنیده شدن صدای انفجارها در این کشور ناشی از فعالیت پدافند هوایی است.

از سوی دیگر روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیش بینی شده منهدم گردید.