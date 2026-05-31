به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، به تشریح رویکرد تحول‌گرایانه شهید رئیسی در حکمرانی پرداخت.



وی با تأکید بر توجه ویژه شهید رئیسی به تحول بنیادین اظهار کرد: شهید رئیسی معتقد بود زمانی می‌توانیم تحول ایجاد کنیم که نترسیم و بگوییم که می‌شود. نباید ترس داشته باشیم که فلان حزب و گروه از کار تحولی ما ناراحت شوند و گام اول تحول، غلبه بر این ترس‌هاست.



سقاب اصفهانی افزود: تحول یک فرایند بلندمدت است و نباید انتظار داشت که سریع به نتیجه برسد. شهید رئیسی شخصیتی تحول‌نگر و تحول‌خواه بود و در همین راستا، سند تحول قوه قضائیه را در دوره ریاست خود بر این قوه ابلاغ کرد و شجاعت خود را در شناسایی اشکالات و ارائه راهکار برای رفع آن‌ها نشان داد.



وی ادامه داد: سند تحول قوه قضائیه محرمانه نبود و همه بخش‌های آن به‌صورت عمومی منتشر شد. این سند یکی از مهم‌ترین اسناد کشور است که باید به آن عمل شود و سندی محکم و متقن محسوب می‌شود.



معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز فصلی برای تحقق سند تحول بنیادین قوه قضائیه پیش‌بینی شده است که لازم است به آن عمل شود.