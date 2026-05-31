۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

تجلیل از خانواده‌های شهید لاریجانی و باقری در دومین همایش شهید رئیسی

در جریان دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، از خانواده شهیدان لاریجانی و باقری تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز (یکشنبه ۱۰ خرداد ماه) در حاشیه دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، مراسمی با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد که طی آن از خانواده جمعی از شهدای برجسته کشور تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، از خانواده شهید علی لاریجانی، شهید محمد باقری، شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همچنین خانواده‌ برخی از شهدای پرواز اردیبهشت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجلیل شد.

در این آیین، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیر از این خانواده‌های معظم شهدا، تابلوفرش‌هایی مزین به تصاویر شهدا و پرچم متبرک کربلا را به آنان اهدا کرد.

زهرا علیدادی

