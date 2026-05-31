رونمایی سه اثر در حوزه حکمرانی؛ از اندیشه شهید رئیسی تا مکتب رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام خسروپناه و جمعی از وزرا و مدیران دولت شهید رئیسی از سه اثر جدید در حوزه حکمرانی اسلامی رونمایی شد؛ آثاری که به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و علمی با تکیه بر اندیشه‌های شهید آیت‌الله رئیسی و رهبر معظم انقلاب می‌پردازند.

اثر نخست شامل یک مجموعه ۱۰ جلدی از مقالات ارائه‌شده در اولین همایش حکمرانی شهید آیت‌الله رئیسی بود که از آن رونمایی شد. این مجموعه به موضوعات متنوعی از جمله حکمرانی فرهنگی و اجتماعی، تعلیم و تربیت، زنان و خانواده، علم و فناوری، حکمرانی اقتصادی، دفاعی و امنیتی، قضایی، مردمی‌سازی حکمرانی، و نیز تحول‌گرایی در نظام حکمرانی می‌پردازد. همچنین در بخشی از این مجموعه، جایگاه فقه در حکمرانی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

اثر دوم، مجموعه‌ای چهارجلدی با محوریت «حکمرانی علم و فرهنگ در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای» است که تلاش دارد منظومه فکری مرتبط با حکمرانی فرهنگی و علمی در اندیشه رهبر معظم انقلاب را تبیین و تحلیل کند.

اثر سوم نیز کتابی با عنوان «حکمرانی حکم شهید رئیسی» است که به بازخوانی و تبیین رویکردها و مبانی حکمرانی در اندیشه و سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی می‌پردازد.