  1. هنر
  2. تئاتر
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

اعلام اسامی داوران بخش‌های‌ جشنواره «روایت علوی»

اعلام اسامی داوران بخش‌های‌ جشنواره «روایت علوی»

اسامی اعضای هیئت داوران و هیئت انتخاب بخش‌های مختلف جشنواره «روایت علوی» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «روایت علوی»، سید محمد جواد جلالی دبیر جشنواره «روایت علوی» اسامی هیئت داوران و اعضای هیئت انتخاب در سه بخش نقالی، شعر و لوح (تصویرسازی و هوش مصنوعی) این جشنواره را اعلام کرد.

در بخش نقالی، داوری آثار بر عهده شیرین امامی، داریوش نصیری و محمدرضا معجونی است.

در بخش لوح شامل تصویرسازی و هوش مصنوعی نیز حسین عصمتی، سیدعلی قافله‌باشی و مجتبی قانونی به‌عنوان داوران این بخش معرفی شدند.

همچنین در بخش شعر، هیئت انتخاب و داوران این بخش را سید محمد شرافت، هادی جانفدا، احمد بابایی، محمد رسولی، قاسم صرافان و حسین مودب تشکیل می‌دهند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، اجراهای بخش نقالی جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ خرداد در محوطه تئاتر شهر انجام می‌شود.

کد مطلب 6845654
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها