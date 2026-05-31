به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «روایت علوی»، سید محمد جواد جلالی دبیر جشنواره «روایت علوی» اسامی هیئت داوران و اعضای هیئت انتخاب در سه بخش نقالی، شعر و لوح (تصویرسازی و هوش مصنوعی) این جشنواره را اعلام کرد.

در بخش نقالی، داوری آثار بر عهده شیرین امامی، داریوش نصیری و محمدرضا معجونی است.

در بخش لوح شامل تصویرسازی و هوش مصنوعی نیز حسین عصمتی، سیدعلی قافله‌باشی و مجتبی قانونی به‌عنوان داوران این بخش معرفی شدند.

همچنین در بخش شعر، هیئت انتخاب و داوران این بخش را سید محمد شرافت، هادی جانفدا، احمد بابایی، محمد رسولی، قاسم صرافان و حسین مودب تشکیل می‌دهند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، اجراهای بخش نقالی جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ خرداد در محوطه تئاتر شهر انجام می‌شود.