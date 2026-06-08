به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «روایت علوی»، مهدی شفیعی شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد در حاشیه بازدید از بخش میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» در مجموعه تئاتر شهر تهران گفت: هنرمندان منتخب سراسر کشور که با حمایت مؤسسه فرهنگی «سَرو» و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزیده شده‌ است، آثار خود را در حوزه‌های نقالی، پرده‌خوانی و نمایش‌های آئینی به صحنه برده‌اند.

وی برگزاری این رویداد را همزمان با عید غدیر، اقدامی مؤثر در تولید و ارائه محتوای دینی و آئینی عنوان کرد و افزود: استقبال خانواده‌ها، نوجوانان و مراکز آموزشی از رویدادهای مرتبط با نمایش‌های سنتی و آئینی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه و ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی است.

شفیعی همچنین از برگزارکنندگان جشنواره، به‌ویژه حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد جلالی دبیر جشنواره، مؤسسه فرهنگی «سَرو» و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قدردانی کرد و خواستار تداوم برگزاری این‌گونه رویدادها شد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید به همراه اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر از اجراهای بخش میدانی جشنواره دیدن کرد. در جریان این بازدید نیز حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد جلالی گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه داد.

مرحله میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» از شامگاه شنبه با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مجموعه تئاتر شهر تهران و همزمان در بیش از ۱۲۰ نقطه کشور آغاز شده است.

این رویداد شامگاه سه‌شنبه با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار وحدت و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.