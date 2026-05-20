به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور احکامی جداگانه از سوی سید محمد جواد جلالی دبیر نخستین جشنواره روایت علوی دبیران بخش های مختلف این رویداد فرهنگی هنری معرفی شدند.
مهدی معماریان مدیر و موسس مدرسه تاریخ و عضو انجمن علمی امامت، به عنوان «دبیر علمی»، حسین ظاهری استاد دانشگاه و مدیر دفتر تعزیه و نمایشهای آئینی حوزه هنری کشور بهعنوان دبیر بخش «نَقل علوی»، محمود حبیبی کسبی شاعر، عضو هیئت علمی مجله تخصصی «شعر» و مدیر گروه ادبیات آئینی حوزه هنری، به عنوان دبیر بخش «شعر علوی»، محمد مهدی میرزایی مدیر هنری و مدیر آفرینشهای هنری ایران و آمریکای لاتین بهعنوان عنوان دبیر بخش «لوح علوی» نخستین دوره جشنواره روایت علوی منصوب شدند.
اعضای هیئت داوران بخشهای مختلف نخستین جشنواره روایت علوی به زودی از سوی دبیران بخشها معرفی میشوند.
مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۰ خرداد ادامه دارد و هنرمندان و علاقهمندان مندان میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره با آدرس www.revayatalavi.ir مراجعه کنند.
