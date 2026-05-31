حفظ وحدت در همه ارکان نظام، مطالبه رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص الزام حفظ وحدت در تمامی ارکان نظام گفت: امروز بر اساس فرمایش امام جدیدمان، باید مجلسی که قاطبه آن‌ها افراد شریفی هستند، عصاره ملتی باشد که در خیابان حضور دارد و امروز چند وظیفه عمده بر عهده دارد.

وی افزود: در کنار اتحاد و همدلی و وحدت و جلوگیری از تفرقه‌افکنی، بحث‌هایی که اخیراً توسط تعداد محدودی مطرح شد، در حالی بود که عمده نمایندگان با حضورشان در انتخابات هیئت‌رئیسه نشان دادند که امروز اتحاد کلمه، همدلی و هم‌افزایی بین نمایندگان، بین دولت و مسئولین اجرایی، در مقابل دشمن صهیونیستی و آمریکایی، رمز پیروزی ماست. البته شرط و محور این وحدت، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و تبعیت از فرامین ایشان است.

توجه به مسائل اصلی کشور و مطالبات باید در فضای آرام پیگیری شود

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز تأکید مقام معظم رهبری، همانند امام شهید، بر توجه به مسائل اصلی کشور است. مسائل اصلی کشور، یعنی آنچه امام شهید و امام جدیدمان درباره نقش مجلس در ریل‌گذاری و اصلاح برخی قوانین فرموده‌اند.

وی افزود: امروز مطالبه مردم، قانون تنگه هرمز است؛ اما بنا نیست این مطالبات را در فضای هیجانی، یا با متهم کردن و محکوم کردن افراد و گفتن اینکه کسی خائن است یا همراه دشمن است، مطرح کنیم. امروز دشمن کشور، آمریکا و صهیونیست‌ها هستند. بنابراین مطالبات باید در فضایی آرام، منطقی و مسئولانه پیگیری شود، نه به گونه‌ای که فضای جامعه دچار التهاب، تنش یا دوقطبی‌سازی شود.

وی گفت: نباید طرح مطالبات به‌گونه‌ای باشد که به‌جای کمک به حل مسائل کشور، آرامش جامعه را بر هم بزند؛ بلکه باید مطالبات واقعی مردم با عقلانیت، انسجام و در چارچوب مصالح ملی دنبال شود.

انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس سالم و شفاف برگزار شد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همان‌گونه که برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در شرایط موجود، تصمیمی درست، قانونی و مبتنی بر تدبیر بود، ضروری است تمهیدات لازم نیز به‌گونه‌ای اندیشیده شود که مجلس بتواند با حفظ ملاحظات امنیتی، جلسات علنی و فرآیند قانون‌گذاری خود را به‌طور منظم ادامه دهد.

وی افزود: هرچند کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال برگزاری جلسات خود هستند و بازدیدها و پیگیری‌های میدانی نیز انجام می‌شود، اما مجلس در کنار این اقدامات، باید بتواند نقش اصلی خود در تصویب قوانین و پیگیری مطالبات مردم را نیز با پیش‌بینی سازوکارهای لازم ایفا کند.

یوسفی ادامه داد: از همین رو، برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه و حضور گسترده نمایندگان در این فرآیند، نشان داد که مجلس در مسیر قانون‌مداری، انسجام داخلی و انجام مسئولیت‌های رسمی خود حرکت می‌کند و انتخابات هیئت‌رئیسه نیز سالم و شفاف برگزار شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، طرح برخی مباحث حاشیه‌ای درباره این انتخابات نباید اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد، زیرا اولویت امروز مجلس، تمرکز بر مسائل اصلی کشور، تداوم نقش قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم است.

حرف مجلس هیجانی نیست؛ محور، وحدت و ولایت است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حرف ما هیجانی نیست؛ حرف ما «مرگ بر این، درود بر آن» نیست. حرف ما وحدت و همدلی است که رمز پیروزی مردم است. امروز اتحاد حول محور ولایت است. در حوزه مذاکره هم همین‌گونه است.

وی افزود: حرف رزمنده در خیابان، رزمنده در میدان، مردم در خیابان و نمایندگان آن‌ها ــ که بناست عصاره فضائل آن‌ها باشند، هرچند نماینده ضعیفی مثل بنده ــ این است که باید در همه عرصه‌ها با عقلانیت، اقتدار و تبعیت از ولایت حرکت کرد.

رعایت ۱۰ شرط شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات ضروری است

یوسفی اظهار کرد: اگر در مذاکرات، ۱۰ شرط تعیین‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی، که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، رعایت شود، عرصه دیپلماسی می‌تواند میدان سوم جهاد مقدسی باشد که توسط مذاکره‌کننده‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اما اگر این ۱۰ شرط رعایت نشود، قطعاً خطای محاسباتی و راهبردی رخ داده و ممکن است در بلندمدت به کشور آسیب وارد شود. این حرف شفاف ماست. قرار نیست این حرف‌ها در فضای هیجانی و تبلیغاتی و فقط برای اینکه در رسانه‌ها شنیده شود، مطرح شود؛ بلکه باید با نگاه کارشناسی، مسئولانه و در چارچوب منافع ملی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

مجلس باید در قانون‌گذاری و نظارت، ریل آینده کشور را مشخص کند

وی افزود: به نظر من، امروز لازم است ان‌شاءالله در حوزه قانون‌گذاری نیز، به فرمایش امام جدیدمان، نمایندگان در مقطع کنونی نقطه عطف و جلوه بعثت مردم باشند و نقشی که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت ایفا می‌کنند، مسیر ریل‌گذاری آینده کشور را مشخص کند. باید به کارهای اصلی بپردازیم و کمک کنیم دولت موفق شود. اولویت مجلس باید پرداختن به کارهای اصلی و پیگیری مطالبات مردم باشد.

اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت مردم

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون بودجه ۱۴۰۵ که در سال گذشته نوشته شد، باید با شرایط خاص کشور اصلاح شود. کارهایی که برای دولت غیرضروری است، باید به سال‌های بعد منتقل شود.

وی افزود: امروز قانون بودجه باید به نفع معیشت مردم باشد؛ یعنی افزایش یارانه، افزایش مبلغ کالابرگ، تسهیل در حوزه بازسازی، بدون اغراق در اعلام هزینه خسارت‌های جنگ.

اجرای کامل افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و کارگران ضروری است

وی تصریح کرد: همچنین اجرای صحیح قانون بودجه در بحث افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان و کارگران ــ که ۲۱ تا ۴۳ درصد بوده ــ و نیز اجرای ۶۰ درصد افزایش حقوق آن‌ها، که در برخی از صندوق‌های بازنشستگی و برخی وزارتخانه‌ها هنوز به‌طور کامل اجرا نشده، ضروری است.

وی افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اجرای کامل این قوانین را در دستور کار قرار دهند، زیرا معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آن‌ها، یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز جامعه است.

تحریم باید متوجه آمریکا و صهیونیست‌ها باشد، نه انتخابات داخلی مجلس

یوسفی در پایان گفت: امروز دشمن کشور، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و اگر سخن از تحریم به میان می‌آید، تحریم باید برای آمریکا و صهیونیست‌ها باشد، نه برای انتخابات داخلی مجلس. در این شرایط، اولویت مجلس باید پیگیری مطالبات مردم، حفظ آرامش جامعه، تقویت وحدت و پرهیز از هر اقدامی باشد که فضای کشور را از مسائل اصلی دور کند.