۳۷ هزار حامی در کنار ایتام استان ایلام

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مددجویان تحت حمایت این نهاد اظهار کرد: حدود نیمی از جمعیت مددجویی کمیته امداد استان ایلام را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که غالباً مسئولیت تأمین معیشت فرزندان یتیم و محسنین را بر عهده دارند و با نیازهای گوناگون معیشتی مواجه هستند.
وی افزود: رفع مشکلات ضروری این خانوادهها و حرکت به سمت توانمندسازی آنان، از اولویتها و دغدغههای اصلی کمیته امداد است.
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام، طرح اکرام را از موفقترین برنامههای مشارکتی این نهاد برشمرد و گفت: هماکنون بیش از ۳۷ هزار حامی از ۵ هزار و ۵۰۰ فرزند یتیم و محسنین در استان حمایت میکنند که این حامیان در سال گذشته بیش از ۸۶ میلیارد تومان به خانوادههای تحت پوشش خود کمک کردهاند.
مرادی پویانی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم در دستگیری از نیازمندان همواره رو به افزایش است، تصریح کرد: در راستای توسعه این مشارکتها، «قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی ایران همدل» با هدف جذب ۱۵ هزار حامی جدید تا پایان سال ۱۴۰۵ تشکیل شده است.
دبیر این قرارگاه افزود: در همین راستا، پویش «به عشق مولا» از عید سعید قربان آغاز شده و تا عید سعید غدیر خم ادامه خواهد داشت. علاقهمندان برای پیوستن به این پویش و حمایت از فرزندان یتیم میتوانند به سامانه «اکرام ایتام»، پایگاههای مستقر در میادین اصلی شهرها و یا ادارات کمیته امداد در سطح استان مراجعه کنند.
نظر شما