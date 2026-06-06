به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این امید وجود داشت تا جریان برگزاری کنسرت ها به تبعیت از آنچه در حوزه های تئاتر و سینما اتفاق افتاد، آغاز شود اما مخاطبان به غیر از چند کنسرت محدود که آن هم با اما و اگرهای زیادی همراه بود شاهد فضای موثر و پراجرایی در این حوزه نبودند. فرآیندی که در آن از اجاره بهای سنگین سالن های خصوصی برگزاری کنسرت و چالش افزایش قیمت بلیت چند کنسرت گرفته تا وضعیت نامشخص جنگ و موارد متعدد دیگر هنوز موجب نشده که چرخه برگزاری کنسرت ها به ویژه در حوزه موسیقی پاپ به حالت گذشته بازگردد.

مسیری به شدت دارای بحث و چالش که هم دربرگیرنده ملاحظات مرتبط با مدیریت دولتی، هم دغدغه های تهیه کنندگان و هم نحوه آماده سازی مخاطب برای پذیرش حضور در سالن های کنسرت است که بی تردید شرایط اقتصادی و روانی جامعه باید در ترازی قرار بگیرند که بتوان همچون حوزه تئاتر و سینما شرایط برگزاری کنسرت ها را هموار کرد. فرآیندی که اکنون به واسطه فرا رسیدن ایام گرامی سوگواری شهادت حضرت سید الشهدا (ع) و دیگر مناسبت های مذهبی در ماه های محرم و صفر که اساسا جریان برگزاری کنسرت ها را به احترام این روزهای گرانقدر تقریبا متوقف می کند، فضایی را پیش روی فعالان و مخاطبان این عرصه قرار داده که می توان این گونه پیش بینی کرد که جریان برگزاری کنسرت ها در صورت پایان جنگ پس از ماه های محرم و صفر وارد فرآیندی اصلی خود خواهد شد.

چارچوبی که برای آن هم اما و اگرهای فراوانی وجود دارد زیرا در صورت افزایش اجاره بهای سالن های برگزاری کنسرت که در این روزها تبدیل به بحث و چالش اصلی کنسرت گذاران با دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و سالن دارها شده، طبیعتا قیمت بلیت هم افزایش می یابد. راهی به شدت نگران کننده و بحران ساز از سوی مجموعه های میزبان برگزاری کنسرت که فعلا به هیچ صراطی برای تخفیف یا تثبیت اجاره بهای سالن ها مستقیم نیستند. جریانی که در صورت تثبیت، می تواند فاصله میان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را با ماجرای برگزاری کنسرت ها که در این سال ها دور شده، دورتر کند و «تماشای» موسیقی را از سبد فرهنگی اغلب خانواده های ایرانی به طور کامل حذف کند. موضوعی که شاید در این شرایط که اقتصاد حرف اول و آخر را می زند، چندان اهمیتی نداشته باشد اما می تواند در بازه زمانی طولانی تر تاثیرات مخرب و منفی خود را روی جامعه نمایان سازد.

به هرترتیب از این بحث های همیشه پرحاشیه رسانه ای که بگذریم، طی روزهای پیش رو تعدادی از گروه ها و هنرمندان موسیقی مجموعه کنسرت ها و برنامه هایی را پیش روی مخاطبان قرار می دهند که براساس آنچه در سامانه های رسمی فروش بلیت درج شده، تاریخ، مکان و قیمت بلیت ها به ترتیب زیر اعلام شده اند. این در حالی است که آغاز فصل جدید کنسرت های علیرضا قربانی خواننده شناخته شده کشورمان که در این سال ها با پروژه «با من بخوان» یکی از پرمخاطب ترین هنرمندان عرصه برگزاری کنسرت ها لقب گرفته، می‌تواند یکی از اتفاقات ویژه جریان برپایی اجراهای زنده در این ایام خاص باشد.

* شنبه ۱۶ خرداد

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

* یکشنبه ۱۷ خرداد

- کنسرت طاهر قریشی، خانه هنر تمام ناتمام تهران، ساعت ۲۰، قیمت بلیت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

* دوشنبه ۱۸ خرداد

- کنسرت علیرضا قربانی، سالن استاد شهریار تبریز، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: ۶۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان

- فیلم کنسرت «بازی تاج و تخت (گیم آف ترونز)، سالن اسپیناس پالاس تهران، ساعت ۲۰:۳۰، قیمت بلیت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان

- کنسرت گروه بمرانی، سالن اریکه ایرانیان تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: ۴۵۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

* سه شنبه ۱۹ خرداد

- «شب بوشهر» گروه دریادلان، سالن اریکه ایرانیان تهران، ساعت ۲۱، قیمت بلیت: ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا قربانی، سالن استاد شهریار تبریز، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: ۶۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «کلاژ»، فیدیبو استیج باغ فردوس تهران، ساعت ۲۰، قیمت بلیت: یک میلیون تومان

* چهارشنبه ۲۰ خرداد

- کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت تهران، قیمت بلیت: ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان

- کنسرت امید حسینی، سالن اریکه ایرانیان تهران، ساعت ۱۹، قیمت بلیت: ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان

- کنسرت صالح آدینه، فیدیبو استیج باغ فردوس تهران، ساعت ۲۰، قیمت بلیت: ۷۵۰ هزار تومان

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

- کنسرت علیرضا قربانی، سالن استاد شهریار تبریز، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: ۶۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان

* پنجشنبه ۲۱ خرداد

- کنسرت سعید خوانساری، سالن اریکه ایرانیان تهران، ساعت ۱۹، قیمت بلیت: ۴۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان

- کنسرت «کینگ رام»، مجموعه تئاتر لبخند تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

* جمعه ۲۲ خرداد

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی، تالار رودکی تهران، ساعت ۲۱:۳۰، قیمت بلیت: ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان

- کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، ساعت های ۱۸ و ۲۱:۳۰، قیمت بلیت: ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

- کنسرت گروه «نی مه» بوشهر، فیدیبو استیج باغ فردوس تهران، ساعت ۲۰، قیمت بلیت: ۸۵۰ هزار تومان

* یکشنبه ۲۴ خرداد

- کنسرت «پیربد»، سالن اریکه ایرانیان تهران، ساعت های ۱۹ و ۲۲، قیمت بلیت: ۴۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان